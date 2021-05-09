«Брала в руки винтовку, с которой воевали девушки». Что можно увидеть на 9 Мая в Витебске

Новости Беларуси. 9 Мая по Витебску прошла многотысячная колонна от площади Ленина до площади Победы. Молодежь, трудовые коллективы и, конечно же, наши герои-победители. Автомобиль с ветеранами возглавил шествие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что сейчас происходит в северной столице Беларуси, расскажет Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

9 Мая Витебск стал одной большой праздничной площадкой. Буквально полчаса назад в парке имени Фрунзе началась танцевально-музыкальная программа «В старых ритмах у фонтана», где звучат мотивы военных лет. Мы сейчас находимся на площади Победы. Основные праздничные мероприятия развернулись здесь. В парке Победителей неподдельный интерес вызвала демонстрация обмундирования униформы солдат и офицеров Красной армии военных лет. Здесь можно передать ту самую долгожданную новость о Победе, примерить каску, подержать автомат. Это не только возможность дотронутся до истории, но и понять, насколько сложно ковалась Победа.

Удивило то, что оружие тяжелое. Я даже брала в руки винтовку, с которой непосредственно воевали девушки. Когда еще вот так можно будет рассмотреть вблизи БТР, «Кайман» и «Волот». И сегодня важно помнить, что так было не всегда.

Мне понравились танки, БТР, машины военные.

Я, например, никогда не лазил в пожарные машины – там очень круто, и в БТР.

С каждой минутой все больше цветов появляется у подножия монумента советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Даже после официальных мероприятий, которые прошли здесь с самого утра, сюда по-прежнему идут семьями.

Для нас это большой, великий праздник – День Победы. Я сам историк по образованию, поэтому прививаю своему ребенку, что бы он знал этот праздник.

Должны помнить и должны знать, должны изучать и историю, и все, чтобы чтить память тех, кто воевал.