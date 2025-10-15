Жертвы фашизма – в Кобринском районе обнаружили ранее неизвестное место захоронения

И снова в новостях – события далекой войны. В Кобринском районе прокуроры обнаружили останки не менее 12 мирных жителей, которые были расстреляны фашистскими карателями в 1942 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деревня Запруды, вблизи которой обнаружили захоронение, находится на пересечении дорог, и в годы Великой Отечественной войны партизаны здесь активно действовали. За связь с народными мстителями односельчане поплатились жизнями. Время проходит, а прошлое продолжает говорить с нами следами и тайнами страшных преступлений.

Меньше чем в километре от развилки больших дорог. В лесу, у деревни Запруды. Эти места хорошо изучил еще мальчишкой Александр Хильчук. От тети, которой было 17 в 1942 году, знал, что во время войны в здании старого лесничества находился полицейский участок оккупационных властей. Местные помнили, что лес рядом для непокорных стал могилой, но точного места захоронения назвать не могли. Прокуроры изучили в архивах акты комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и установили факт расстрела не менее 35 мирных жителей. Могилы оказались разбросаны на расстоянии 5-10 метров друг от друга. В одной обнаружили останки семи человек, в другой – пяти. В том числе и ребенка. По воспоминаниям свидетелей, несмотря на юный возраст, помогал партизанам и был связным. В Кобринском районе прокуроры обнаружили останки не менее 12 жертв фашизма.

На месте захоронения работают следователи и судебные эксперты. Поиск и извлечение останков проводят военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В раскопе определяют границы захоронения. После этого формируют археологический стол и расчищают останки. Затем извлекают и раскладывают на баннер. Первое, что становится известно – число погибших. А вот детали и подробности появятся после детального изучения останков судмедэкспертами. Прокуроры надеются позже установить и имена погибших.