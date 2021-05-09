Ильхам Алиев направил поздравительное послание Беларуси: наши народы с честью выдержали суровые испытания в Великой Отечественной

Новости Беларуси. С 76-летием Победы в адрес Президента и белорусского народа поступают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеграммы направляют руководители стран ближнего и дальнего зарубежья, известные политические деятели.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем послании отметил, что День Победы занимает особое место в славной летописи наших народов как символ беспримерного мужества, героизма и самоотверженности.