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В 2020 году деловой костюм, в 2021-м – военная форма. Анализируем выступление Президента Беларуси 22 июня

27 июня 2021 20:28
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Новости Беларуси. Заключительным аккордом общенационального марафона памяти стала торжественная церемония с участием Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь Александра Лукашенко получилась яркой, ее сравнивают с августовским выступлением на VI Всебелорусском народном собрании. Решимость, собранность и ощущение историчности момента – так говорят о речи Президента политологи и эксперты.

О параллелях, которые напрашиваются сами собой, расскажет Алена Сырова.

В 2020 году деловой костюм, в 2021-м – военная форма. Анализируем выступление Президента Беларуси 22 июня-1

22 июня 2021 года, Беларусь – независимая страна. Западный форпост Евразийского экономического союза, западный форпост военно-политического блока ОДКБ и Союзного государства с Россией. Несмотря на то, что мир перестал быть биполярным (сил влияния много больше двух), классическое противостояние коллективного Запада и России никуда не исчезло. Не изменилось и наше географическое положение. Мы между ними. Перманентное напряжение дошло до опасной черты, ситуация, по оценкам экспертов, напоминает предвоенную. Такое уже было восемь десятилетий назад.

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В 2020 году деловой костюм, в 2021-м – военная форма. Анализируем выступление Президента Беларуси 22 июня-3

За последние четыре года инфраструктура НАТО в сопредельных странах значительно усовершенствовалась. В августе 2020 года параллельно с избирательной кампанией в Беларуси и событиями, последовавшими за этим внутри страны, Североатлантический альянс устроил учения у наших границ. Спустя 9 месяцев каждую неделю наши военные фиксировали более 30 полетов разведывательной авиации стран НАТО. Вдоль наших рубежей барражировали от самолетов стратегической разведки до разведывательно-ударных беспилотников. Разумеется, мы и наши союзники на это отреагировали.

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В 2020 году деловой костюм, в 2021-м – военная форма. Анализируем выступление Президента Беларуси 22 июня-5

В современном мире вооруженный конфликт и военная интервенция – вовсе не первый этап начала войны, но оппоненты к нему неизбежно придут, если не сработают другие, более «элегантные» методы.

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В 2020 году деловой костюм, в 2021-м – военная форма. Анализируем выступление Президента Беларуси 22 июня-7

Алена Сырова, корреспондент: 
На фоне этой геополитической ситуации Президент Беларуси приехал в Брестскую крепость. Потому что гражданин страны, которая в той войне потеряла каждого третьего, потому что ее Президент, да еще и с историческим образованием. Александр Лукашенко обязательно бывает в цитадели в знаковые даты. Но визит в день 80-летия явно отличается от предыдущих и эмоциональным фоном, и деталями. В 2020 году глава государства был в крепости в четыре утра – в 1941 году в эти мгновения цитадель только начинали бомбить. В 2021 году Президент приехал вечером 22 июня. 80 лет назад в это время крепость уже штурмовали, тогда же к захватчикам пришло понимание – малой кровью ее взять не получится. Защитники держали оборону. В прошлом году деловой костюм, в этом – военная форма. Тогда и сейчас – параллели сами собой приходят на ум.

В 2020 году деловой костюм, в 2021-м – военная форма. Анализируем выступление Президента Беларуси 22 июня-9

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Если проанализировать подобные публичные выступления Александра Лукашенко, практически в каждом он говорит о независимости, как правило, подводя итог в своей речи. Та, что была в Бресте 22 июня, в день скорби, прозвучала еще и незадолго до нашего главного общего праздника – Дня Независимости.

В 2020 году деловой костюм, в 2021-м – военная форма. Анализируем выступление Президента Беларуси 22 июня-13

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Алена Сырова: 
3 июля мы будем отмечать день нашей независимости и права решать свою судьбу самостоятельно. В этом году к празднику, наверное, подойдем особенно вдумчиво. Почему? А не потому ли, что в августе 2020 впервые за всю историю суверенной Беларуси оказались так близки к ее потере? Не потому ли, что впервые реально осознали, как этим дорожим? Не потому ли, что угроза сейчас никуда не делась? В геополитической игре ставки как никогда высоки, а мы по-прежнему между. И независимая Беларусь на кону.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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