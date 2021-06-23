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Александр Лукашенко: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали?

23 июня 2021 08:00
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Новости Беларуси. В Беларуси 22 июня вспоминали одно из самых трагических событий в истории страны – 80-летие начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день белорусов объединили десятки памятных мероприятий, кульминацией которых стала вечерняя церемония в Брестской крепости. Участие в ней принял и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали?-1

Алена Сырова, корреспондент:
У тех, кто пытается поломать наше государство, нашу привычную жизнь, еще хватает наглости обвинять Беларусь.

Александр Лукашенко: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
При этом эти очумелые вот там, рядом, ждут от нас помощи. Требуют остановить нелегальную миграцию: тысячи, тысячи через границу из тех разрушенных стран, которые они пытались поставить на колени, а поставив, начали уничтожать, ринулись через Центральную Азию, Россию туда – на толерантный Запад. И сегодня они взвыли: ах, белорусы их не защищают. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку.

Александр Лукашенко: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали?-7

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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