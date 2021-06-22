Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»

22 июня 2021 20:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От лица всех белорусов, как и подобает главе государства, Александр Лукашенко обратился к тем, кто сегодня идет иною, уже гибридной войной на Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства, а они потом придут нас спасать.

Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»-4

Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»

Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать: даже сильнее, чем в 1941-м наши предшественники. Потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас, или нет. Мы суверенное и независимое государство. Так будет впредь.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»
22 июня 2021 20:02

Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»

Запрет на посещение лесов. Почему его нельзя нарушать и какой штраф за это грозит?
22 июня 2021 18:53

Запрет на посещение лесов. Почему его нельзя нарушать и какой штраф за это грозит?

Музыкант из США: «Стыдно сказать, что такой толерантности на моей малой родине нет»
22 июня 2021 18:30

Музыкант из США: «Стыдно сказать, что такой толерантности на моей малой родине нет»