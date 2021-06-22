Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»

Новости Беларуси. От лица всех белорусов, как и подобает главе государства, Александр Лукашенко обратился к тем, кто сегодня идет иною, уже гибридной войной на Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства, а они потом придут нас спасать.