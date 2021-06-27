Тело искали два дня. Рассказываем, почему переплывать реку в одиночку – плохая идея

Новости Беларуси. В Лоевском районе мужчина спас двух девочек, которые бросились в воду за тонущей подругой. В Речице утонул 52-летний мужчина. В Лидском районе в озере утонул 49-летний мужчина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Волковысском районе в реке Россь нашли тело 60-летнего рыбака. 117 человек обратились за помощью из-за тепловых ударов, 32 пострадавших были госпитализированы. Из них 12 – дети. Врачи предупреждают: тепловой удар – это опасное для жизни состояние. В тяжелых случаях это может приводить к повреждению мозга и в дальнейшем к смерти человека. Помощь нужно оказывать быстро. Что делать при тепловом ударе? Это лишь краткая выжимка новостных лент семи дней. Только 26 июня в Беларуси утонули три человека – жертвы той самой аномальной жары первых дней недели.

Изнывая от жары, люди без колебаний лезут в воду при первой же возможности. Такой резкий перепад температур может привести к судорогам, от которых не застрахованы даже самые ловкие пловцы. Добавьте к этому спиртное – у многих белорусов это непременный спутник отдыха у реки. 7 из 10 утонувших были пьяными. К тому же каждый пятый купался в местах, совершенно для купания непригодных. Галина Буро тоже отправилась на гродненские пляжи, но не купания ради, а чтобы найти ответ: безопасность на воде и у воды точно зависит только лишь от спасателей? Или несчастные случаи – это в первую очередь наша с вами беспечность?

– Я слышала, что утонули там муж и жена.

– А там место для купания какое-то?

– Каждый вечер идут! Вы приехали в обед, вы придите после обеда, часа в четыре, так и пойдет вся молодежь туда.

– С бутылками такими!

– Вот тогда ловите их.

Да, картина ежедневная: молодежь, звенящие пакеты, гродненский пляж Румлево. Вот только купание на этом участке Немана запрещено – нет спасательной станции. Результат печален: всего за одну неделю здесь утонули трое. В первом случае большая компания отдыхала с увеселительными напитками. После принятого мужчина решил научить женщину плавать. Но что-то пошло не так, и вода стала им саваном. Ему было 38 лет, ей 34. «Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе Другой мужчина переплывал Неман (на минуточку, река славится сильным течением). Родные так и не дождались его домой. Тело искали водолазы два дня. А в четверг утром, 24 июня, придя на пляж, горожане застыли в ужасе.

Павел Бедь, житель Гродно:

Пришли с братом в десять утра отдыхать, никого не было. Просто там все в кустах были. Мы сюда пошли, посмотрели – милиция стоит. А потом взглянули – человек просто лежит накрытый уже.

Пропорция не из учебника, а из жизни. С ростом столбика термометра пошел стремительный рост жертв воды. Цифры шокируют – в стране уже больше 60 трагедий, среди них и детские. В середине недели в Воложинском районе утонула 9-летняя девочка, а в Гомельской области – двое подростков. Специалисты уверены, что ответственность за детское купание – полностью на родителях. Реально ли спасти утопающего за 5 минут? Корреспондентка СТВ проверила на практике

Тамара Сарадоева, жительница Гродно:

Если я пришла – это внучки, а не мои дети – это значит, я постоянно должна быть рядом с ними, даже в таких местах ограниченных, специально оборудованных для детей. А родители, которые не следят, – я не знаю таких родителей. Я не представляю, как могут родители не следить за детьми на воде.

Зато таких родителей знают спасатели – только на центральном пляже в Гродно, который оборудован станцией ОСВОД, ежедневно предупреждают беду. То трехлетний ребенок полез на глубину, пока мать где-то в кустах прохлаждается, то 11-летний мальчик прыгнет в воду в запрещенном для купания месте – головой в металлический предмет. Повезло, что выплыл, хоть и с окровавленным лицом.