Президент Беларуси: наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, сделают всё, чтобы вы жили спокойной жизнью

Новости Беларуси. В Беларуси 22 июня вспоминали одно из самых трагических событий в истории страны – 80-летие начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день белорусов объединили десятки памятных мероприятий, кульминацией которых стала вечерняя церемония в Брестской крепости. Участие в ней принял и Александр Лукашенко.
Алена Сырова, корреспондент:
Мы бережем и помним. 80 лет назад Цитадель пылала, не стихали звуки орудий, а сегодня тишину прерывают лишь важные слова. Белорусы – мирный народ, но подставлять щеку больше никто не будет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И вот эти наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, – запомните – сделают все для того, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле. Вы – украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто живет здесь, на этой земле. Это ваша земля. Вас нигде не ждут. Берегите, белорусы, ее, цените ее. Потому что принадлежит не только нам. Она принадлежит нашим детям и внукам. Они должны иметь этот клочок земли, на котором будут жить и растить своих детей.
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