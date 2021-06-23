Президент Беларуси: наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, сделают всё, чтобы вы жили спокойной жизнью

Новости Беларуси. В Беларуси 22 июня вспоминали одно из самых трагических событий в истории страны – 80-летие начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день белорусов объединили десятки памятных мероприятий, кульминацией которых стала вечерняя церемония в Брестской крепости. Участие в ней принял и Александр Лукашенко.

Алена Сырова, корреспондент:

Мы бережем и помним. 80 лет назад Цитадель пылала, не стихали звуки орудий, а сегодня тишину прерывают лишь важные слова. Белорусы – мирный народ, но подставлять щеку больше никто не будет.