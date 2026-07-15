Игорь Сергеенко провел встречу с депутатским корпусом

Оперативное решение насущных вопросов белорусов и контроль за развитием регионов – приоритеты в работе депутатов. И сейчас время сверить часы. В Палате представителей прошла встреча с депутатским корпусом, посвященная подготовке к работе в избирательных округах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентариям поручено тщательно следить за ходом уборочных работ, пресекать проявления бесхозяйственности и поддерживать строгую дисциплину, при этом не вмешиваясь в полномочия местных властей. Особое внимание будет уделено обеспечению социальной стабильности. Депутаты должны оперативно решать проблемы на местах и доносить до населения объективную, правдивую информацию, оперативно реагируя на запросы общества. Кроме того, в числе важных задач – контроль за организацией летнего детского отдыха и подготовка к новому учебному году.