Игорь Сергеенко провел встречу с депутатским корпусом
Оперативное решение насущных вопросов белорусов и контроль за развитием регионов – приоритеты в работе депутатов. И сейчас время сверить часы. В Палате представителей прошла встреча с депутатским корпусом, посвященная подготовке к работе в избирательных округах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентариям поручено тщательно следить за ходом уборочных работ, пресекать проявления бесхозяйственности и поддерживать строгую дисциплину, при этом не вмешиваясь в полномочия местных властей.
Особое внимание будет уделено обеспечению социальной стабильности. Депутаты должны оперативно решать проблемы на местах и доносить до населения объективную, правдивую информацию, оперативно реагируя на запросы общества. Кроме того, в числе важных задач – контроль за организацией летнего детского отдыха и подготовка к новому учебному году.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и получать информацию о проблемных вопросах и аспектах, решать их вместе с исполнительной властью, те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы.
В ходе встречи с депутатским корпусом также обсудили вопросы, связанные с подготовкой проекта плана и законодательных инициатив на следующий год. Уже есть наработки по формированию отдельных законодательных инициатив, которые разрабатываются непосредственно депутатами Палаты представителей. Такой подход позволяет учитывать актуальные потребности и эффективно готовиться к дальнейшему законотворческому процессу.