Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нацистский блицкриг сорвался. Запомните на всякий случай это слово – «блицкриг». Сорвался, когда в последние минуты своей короткой жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!» К сожалению, мы не знаем, кто он. Мы не знаем имен многих защитников Брестской крепости. Не знаем, как они погибли и где похоронены. Буквально несколько недель назад ушел от нас последний свидетель тех событий – Петр Котельников. Но в памяти народа его имя будет жить всегда, как и имена его боевых товарищей: лейтенанта Кижеватова, капитана Зубачева, майора Гаврилова и тысяч, тысяч других советских героев. Это они не позволили фашистам взять твердыню над Бугом за восемь часов. Через три недели бои начинались уже на дальних подступах к Смоленску, а Брестская крепость продолжала сражаться. Дорогие друзья, страшные были времена. Огромное количество мы похоронили, а еще больше без вести пропали. Так почтим же память героев, которые, пожертвовав собой, спасли мир, свободу и независимость, минутой молчания.