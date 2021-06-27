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Реально ли спасти утопающего за 5 минут? Корреспондентка СТВ проверила на практике

27 июня 2021 19:31
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Новости Беларуси. Все станции и посты ОСВОД перешли на режим усиленной работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На Юбилейном озере в помощь спасателям заступили на дежурство и водолазы МЧС – они контролируют водоем с противоположной стороны.

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Реально ли спасти утопающего за 5 минут? Корреспондентка СТВ проверила на практике-1

Галина Буро, корреспондент:
Мы решили проверить, насколько быстро спасатели помогут тонущему человеку. Таким человеком сегодня буду я. А расскажем, как правильно тонуть, чтобы не утонуть. Начнем эксперимент. Помогите! Помогите!

Как прошло спасение, смотрите в видеоматериале.

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Реально ли спасти утопающего за 5 минут? Корреспондентка СТВ проверила на практике-4

Успеть за пять минут. Именно столько есть у тонущего человека, чтобы остаться и живым, и дееспособным. И, кстати, при ЧП во время купания надо постараться как можно громче кричать и привлекать к себе внимание – тогда есть шанс, что вас быстро заметят и спасут. Спасатели уверены: самый главный враг для пловцов – самоуверенность и желание показать класс на воде.

# Водоемы # общество # Галина Буро # Фотофакт

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