Реально ли спасти утопающего за 5 минут? Корреспондентка СТВ проверила на практике

Новости Беларуси. Все станции и посты ОСВОД перешли на режим усиленной работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На Юбилейном озере в помощь спасателям заступили на дежурство и водолазы МЧС – они контролируют водоем с противоположной стороны.

Галина Буро, к орреспондент: Мы решили проверить, насколько быстро спасатели помогут тонущему человеку. Таким человеком сегодня буду я. А расскажем, как правильно тонуть, чтобы не утонуть. Начнем эксперимент. Помогите! Помогите!

Успеть за пять минут. Именно столько есть у тонущего человека, чтобы остаться и живым, и дееспособным. И, кстати, при ЧП во время купания надо постараться как можно громче кричать и привлекать к себе внимание – тогда есть шанс, что вас быстро заметят и спасут. Спасатели уверены: самый главный враг для пловцов – самоуверенность и желание показать класс на воде.