Заявление Шойгу и решение Тимошенко и Жукова: сравниваем действия современной России и СССР в 1941 году

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу « По существу ».

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО г. Балашиха, Московская область:

Министр обороны России Шойгу сказал о том, что мы создаем 20 новых соединений и частей в Западном военном округе. То есть это как раз прикрытие нашей территории и прикрытие Беларуси. Это было своевременное заявление, после этого сразу же накал страстей на границе с Россией стал резко спадать. Не будь этого заявления, наверное, ничего бы не произошло. Вернее, так бы и пытались давить.

Мне это напомнило как раз 1941 год, когда Тимошенко с Жуковым предложили создать 2-й стратегический эшелон. Его не успели создать: он начал реально формироваться 21 июня 1941 года – за день до начала войны. Но то, что он существовал на бумаге, позволило нам потом создать части, которые защитили Москву. То есть если был он бы реально развернут, вообще бы события по-другому складывались.

Я считаю, что решение, которое было объявлено о 20 соединениях и частях, его надо реализовать. В противном случае мы всегда будем себя чувствовать неустойчиво. Опасность этого молниеносного удара по захвату Калининградской области, Беларуси либо Крыма будет существовать, и существовать вполне реально.

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