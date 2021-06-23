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Александр Лукашенко: не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО. Мы этого наелись с 41-го

23 июня 2021 06:53
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Новости Беларуси. В Беларуси 22 июня вспоминали одно из самых трагических событий в истории страны – 80-летие начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день белорусов объединили десятки памятных мероприятий, кульминацией которых стала вечерняя церемония в Брестской крепости. Участие в ней принял и Александр Лукашенко.

Алена Сырова, корреспондент:
У белорусов мощная генетическая память, у белорусов есть иммунитет и, если хотите, интуитивное неприятие тех, кто посягает на наше выстраданное, заслуженное и уже неотъемлемое – на нашу свободу и независимость. От лица всех белорусов, как и полагает главе государства, Александр Лукашенко обратился к тем, кто сегодня идет иною, уже гибридной войной на Беларусь и думает, что этого не видно.

Александр Лукашенко: не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО. Мы этого наелись с 41-го-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО. Мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили, и не извлекли уроков из истории, после Победы подарив вам Восточную Европу (так называемые страны Варшавского договора) в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на Восток. Вы как минимум лжецы, как максимум подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали, а сегодня не получится. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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