«Сыграть это невозможно». Разбираем эмоциональную речь Александра Лукашенко в Брестской крепости вместе с экспертом
Новости Беларуси. Речь Александра Лукашенко в Брестской крепости транслировали в прямом эфире, ее тут же разбирали на цитаты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кто-то окрестил ее самой эмоциональной за последнее время, кто-то называл спонтанной и импульсивной реакцией на введенные (как символично) накануне санкции. Но здесь с любителями конспирологии и сенсаций не согласятся специалисты. Мы разобрали с профайлером основные моменты того выступления.
Полное видео речи Александра Лукашенко в Брестской крепости вы можете увидеть здесь.
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Речь Президента в первую очередь нужно сравнить с его другими выступлениями в другие значимые для страны моменты. Она не отличалась, она не была какой-то более эмоциональной. Уж тем более в ней не было зашкаливающих эмоций. Кстати, он не очень много жестикулировал, потому что эмоционально он сдержан, речь выверена, уверенно, спокойно звучит. Но вот эмоциональный момент – когда Президент говорил о том, что война ведется в первую очередь внутри страны, внутри государства и внутри народа. И вот это был момент боли, момент ответственности, переживания искреннего за судьбу страны.
Алена Сырова, корреспондент:
А Президент подбирал слова?
Инга Сечко:
Не было подбора слов. Единственный момент – когда Брестская крепость, цитадель – это единственный момент, когда, может быть, он мог сказать просто «Брестская крепость», а сказал «цитадель».
Инга Сечко:
Это искренность. Но я ее еще прослушала без картинки, потому что через голос человека передается примерно 38 % информации. Где-то 67 % через нашу мимику, жесты, положение тела в пространстве. И только 7 % передается словесно, то есть через слова. Когда я слушала его голос, я понимала, что это искренне, от сердца идет. Это настоящие искренние эмоции человека, он их чувствует и о них говорит. Поэтому они были настолько эмоционально сильными. Сыграть это невозможно, была сила – сила, харизма, энергия лидера. Агрессии не было. «Блицкриг не состоялся», – вот это слово «блицкриг» эмоционально акцентом было выделено.
Алена Сырова:
Он сам попросил запомнить это слово.
Инга Сечко:
Да. И вот блицкриг не состоялся тогда. Но ведь и в августе прошлого года некоторые силы рассчитывали на блицкриг, и он не состоялся, потому что белорусы так просто не сдаются.
Алена Сырова:
А какие еще были моменты, которые вы можете выделить?
Инга Сечко:
Когда он говорит о независимости, о том, что этот клочок земли нужен нашим людям и он будет у них, они будут независимы. О чем это говорит? О том, что это важно и это его ответственность. Эта высокая степень ответственности Президента и звучит в голосе.
Алена Сырова:
Исходя из того, что он говорил, как он говорил, какую, как вы думаете, эмоцию хотел получить в ответ?