«Сыграть это невозможно». Разбираем эмоциональную речь Александра Лукашенко в Брестской крепости вместе с экспертом

Новости Беларуси. Речь Александра Лукашенко в Брестской крепости транслировали в прямом эфире, ее тут же разбирали на цитаты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то окрестил ее самой эмоциональной за последнее время, кто-то называл спонтанной и импульсивной реакцией на введенные (как символично) накануне санкции. Но здесь с любителями конспирологии и сенсаций не согласятся специалисты. Мы разобрали с профайлером основные моменты того выступления. Полное видео речи Александра Лукашенко в Брестской крепости вы можете увидеть здесь.

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Речь Президента в первую очередь нужно сравнить с его другими выступлениями в другие значимые для страны моменты. Она не отличалась, она не была какой-то более эмоциональной. Уж тем более в ней не было зашкаливающих эмоций. Кстати, он не очень много жестикулировал, потому что эмоционально он сдержан, речь выверена, уверенно, спокойно звучит. Но вот эмоциональный момент – когда Президент говорил о том, что война ведется в первую очередь внутри страны, внутри государства и внутри народа. И вот это был момент боли, момент ответственности, переживания искреннего за судьбу страны. Алена Сырова, корреспондент:

А Президент подбирал слова? Инга Сечко:

Не было подбора слов. Единственный момент – когда Брестская крепость, цитадель – это единственный момент, когда, может быть, он мог сказать просто «Брестская крепость», а сказал «цитадель».

Инга Сечко:

Это искренность. Но я ее еще прослушала без картинки, потому что через голос человека передается примерно 38 % информации. Где-то 67 % через нашу мимику, жесты, положение тела в пространстве. И только 7 % передается словесно, то есть через слова. Когда я слушала его голос, я понимала, что это искренне, от сердца идет. Это настоящие искренние эмоции человека, он их чувствует и о них говорит. Поэтому они были настолько эмоционально сильными. Сыграть это невозможно, была сила – сила, харизма, энергия лидера. Агрессии не было. «Блицкриг не состоялся», – вот это слово «блицкриг» эмоционально акцентом было выделено. Алена Сырова:

Он сам попросил запомнить это слово. Инга Сечко:

Да. И вот блицкриг не состоялся тогда. Но ведь и в августе прошлого года некоторые силы рассчитывали на блицкриг, и он не состоялся, потому что белорусы так просто не сдаются.