Геноцид не жизни, а экономики. Как эксперты оценивают положение Беларуси накануне 80-летия начала ВОВ

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Если нас тогда ждал геноцид жизни, мы должны были потерять все, сейчас у меня складывается ощущение, что у нас экономический геноцид.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Нет, здесь еще больше. Мне чем нравится тема? Начали говорить – начало войны. А давайте разберемся, что же было и что сейчас. Первое – есть антагонистические противоречия? Есть. Второе – есть два блока? Есть. Третий момент – усиление вблизи границ группировок сил и средств есть? Есть. Большее количество боевых действий, разведывательных действий авиации? За одну неделю, по сравнению с предыдущим, в три раза увеличено количество вылетов. Это третье. Четвертое – выход из союзов есть сегодня? Есть. Кто хочет, так и делает. Международные договора? Не будем их соблюдать. Кирилл Казаков:

Россия ушла из «открытого неба», например. Алена Сырова, СТВ:

Об этом знаете вы, люди посвященные, погруженные. Для обычного народа ничего не изменилось.