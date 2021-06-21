Геноцид не жизни, а экономики. Как эксперты оценивают положение Беларуси накануне 80-летия начала ВОВ
Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Если нас тогда ждал геноцид жизни, мы должны были потерять все, сейчас у меня складывается ощущение, что у нас экономический геноцид.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Нет, здесь еще больше. Мне чем нравится тема? Начали говорить – начало войны. А давайте разберемся, что же было и что сейчас. Первое – есть антагонистические противоречия? Есть. Второе – есть два блока? Есть. Третий момент – усиление вблизи границ группировок сил и средств есть? Есть. Большее количество боевых действий, разведывательных действий авиации? За одну неделю, по сравнению с предыдущим, в три раза увеличено количество вылетов. Это третье. Четвертое – выход из союзов есть сегодня? Есть. Кто хочет, так и делает. Международные договора? Не будем их соблюдать.
Кирилл Казаков:
Россия ушла из «открытого неба», например.
Алена Сырова, СТВ:
Об этом знаете вы, люди посвященные, погруженные. Для обычного народа ничего не изменилось.
Кирилл Казаков:
Я думаю, что в 1941 году для обычного человека это было воскресенье, 22 июня, выходной день.
Николай Бузин:
То же самое, поверьте мне. Мы как сегодня с вами беседуем, никто об этом даже не думал. Люди шли на танцы, занимались повседневными делами, кто-то занимался землей, кто-то убирал урожай, кто-то просто любил, мечтал о чем-то. И никто даже не думал, что будет война.
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