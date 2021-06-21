Член совета Военно-научного общества: у нас происходит то, что американцы называют психологической войной

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сколько смеялись над Советским Союзом, над культом государственного красного флага, над тем, что Советский Союз – это совок, над наградами, над Лениным, над Сталиным. В итоге когда начинаешь смотреть, как живут другие страны – да в Америке то же самое. Президенты на купюрах, президентом точно также восхищаются. Флаг поднимают, чуть ли не с первого класса все поют гимн. То же самое. Нас в один прекрасный момент решили развернуть и сказать: а вы так жить не будете. Нас просто хотели вот так растоптать? Сначала не получилось так, потом решили пойти войной. Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Тут пока нет еще такого понятия – война, она такая перманентная. Сегодня война перманентная, она другая. Она по сути другая. Цель ее одна и та же – уничтожить государство, забрать его ресурсы и – самое главное – переформатировать сознание людей. Это самое главное сегодня в любом процессе. Но цель вот этого всего процесса в том, чтобы кто-то хорошо жил за наш счет. Ни одно изменение, революция, контрреволюция – что угодно, не принесло полезного тому государству, где это произошло. И нас сейчас пытаются любым способом задвинуть. Кирилл Казаков:

Смотрите, Украина. Там новые герои – Бандера. Там нет суворовского училища, там есть училище, названное в честь гетмана. Алена Сырова, СТВ:

Сергей Николаевич, как противостоять?

Сергей Гамолко, член совета Военно-научного общества:

То, что у нас сегодня происходит – это именно война. Американцы называют это психологической войной. Основана эта война на теории Антонио Грамши. Любое государство держится, согласно теории Грамши, на трех китах. Первый кит – это традиции. Второй кит – это согласие народа с тем, что происходит в государстве. И третье – это принуждение. Вот смотрите, что у нас сейчас происходит. Первое – надо растоптать наши традиции. Нужно уничтожить память о Великой Отечественной войне, о героизме нашего народа, убрать. Потому что если это осталось – все, они нам сделать не смогут ничего. Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Это самая мощная скрепа на сегодняшний момент, которая есть в нашем государстве. Именно память о войне. Еще поколение живо. Алена Сырова:

22 июня, вся страна ровно в 12:00 замолчит на одну минуту, чтобы вспомнить всех тех, кто пал в той войне.

Кирилл Казаков:

Кто остался жив, кто остался калекой, кто прошел через всю Европу. Алена Сырова:

Что мы видим? Я просто ради интереса пролистала Telegram-каналы. Опросы: стоит ли присоединяться нам к минуте молчания, которую анонсировали ябатьки условно. Сергей Гамолко:

Вопрос: кто это дает такой хэштег? Кирилл Казаков:

Это лидеры общественных мнений, которыми питаются те люди, которые в августе 2020 года попытались украсть у меня страну.