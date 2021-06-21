Член совета Военно-научного общества: у нас происходит то, что американцы называют психологической войной
Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сколько смеялись над Советским Союзом, над культом государственного красного флага, над тем, что Советский Союз – это совок, над наградами, над Лениным, над Сталиным. В итоге когда начинаешь смотреть, как живут другие страны – да в Америке то же самое. Президенты на купюрах, президентом точно также восхищаются. Флаг поднимают, чуть ли не с первого класса все поют гимн. То же самое. Нас в один прекрасный момент решили развернуть и сказать: а вы так жить не будете. Нас просто хотели вот так растоптать? Сначала не получилось так, потом решили пойти войной.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Тут пока нет еще такого понятия – война, она такая перманентная. Сегодня война перманентная, она другая. Она по сути другая. Цель ее одна и та же – уничтожить государство, забрать его ресурсы и – самое главное – переформатировать сознание людей. Это самое главное сегодня в любом процессе. Но цель вот этого всего процесса в том, чтобы кто-то хорошо жил за наш счет. Ни одно изменение, революция, контрреволюция – что угодно, не принесло полезного тому государству, где это произошло. И нас сейчас пытаются любым способом задвинуть.
Кирилл Казаков:
Смотрите, Украина. Там новые герои – Бандера. Там нет суворовского училища, там есть училище, названное в честь гетмана.
Алена Сырова, СТВ:
Сергей Николаевич, как противостоять?
Сергей Гамолко, член совета Военно-научного общества:
То, что у нас сегодня происходит – это именно война. Американцы называют это психологической войной. Основана эта война на теории Антонио Грамши. Любое государство держится, согласно теории Грамши, на трех китах. Первый кит – это традиции. Второй кит – это согласие народа с тем, что происходит в государстве. И третье – это принуждение. Вот смотрите, что у нас сейчас происходит. Первое – надо растоптать наши традиции. Нужно уничтожить память о Великой Отечественной войне, о героизме нашего народа, убрать. Потому что если это осталось – все, они нам сделать не смогут ничего.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Это самая мощная скрепа на сегодняшний момент, которая есть в нашем государстве. Именно память о войне. Еще поколение живо.
Алена Сырова:
22 июня, вся страна ровно в 12:00 замолчит на одну минуту, чтобы вспомнить всех тех, кто пал в той войне.
Кирилл Казаков:
Кто остался жив, кто остался калекой, кто прошел через всю Европу.
Алена Сырова:
Что мы видим? Я просто ради интереса пролистала Telegram-каналы. Опросы: стоит ли присоединяться нам к минуте молчания, которую анонсировали ябатьки условно.
Сергей Гамолко:
Вопрос: кто это дает такой хэштег?
Кирилл Казаков:
Это лидеры общественных мнений, которыми питаются те люди, которые в августе 2020 года попытались украсть у меня страну.
Николай Бузин:
Давайте добавим маленькую вещь. Кто они такие, люди, которые это пишут? Это агенты влияния, которые многие годы соответствующую проводят политику в нашем государстве. Пытаются выполнить те пункты, о которых мы только что говорили. И самое главное – они не помнят своего прошлого. Им не важны их деды, прадеды, а может быть, деды и прадеды как раз были на другой стороне? И такое возможно.
Кирилл Казаков:
Так другая сторона сейчас героизируется, потому что тот же самый Минск еще 22 июня 1944 – это парад, в котором принимают участие участники коллаборационистского движения и фашисты.
Алена Сырова:
Отмечают начало войны.
Кирилл Казаков:
За две недели до освобождения Минска.
Николай Бузин:
И именно тогда многие эти люди уехали из страны. И сегодня эти свои идеи пытаются навязывать нам. Люди, которые поняли, что тогда они сделать не могли ничего. Здесь была мощнейшая сыворотка правды. Прививка, которая горит, но тихонечко ее деятельность завершалась. И сегодня наша с вами задача или повторить, или возобновить.
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