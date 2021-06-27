«Они иногда просят сделать хоть что-нибудь». Водолаз о родственниках утонувших и своей работе

Новости Беларуси. Подход ко всему с головой – вот рецепт. В выходной день на озере Юбилейном под Гродно рекорд посещения – больше 5000 отдыхающих. Службы проводят профилактические рейды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Иван Микьянец, заместитель начальника центра пропаганды Гродненского областного управления МЧС:

Нырять с каких-нибудь оврагов, берегов будете?

– Нет, опасно.

– Все правильно, очень опасно. Чтобы не забывали про правила безопасности, вот вам такие буклетики. Беседы с каждым – вот друзья детства встретились между экзаменами в вузах, вот мама с дочкой приехала за город отдохнуть. А здесь большая компания с матрасами – по этому предмету нужна разъяснительная работа.

Иван Микьянец:

Матрасы использовать на воде запрещено. Есть специальные круги плавательные, которые приспособлены для этого. МЧС напоминает и о трех китах водной безопасности: разрешенные места, правило вытянутой руки, если с детьми, и «нет» алкоголю. Тело искали два дня. Рассказываем, почему переплывать реку в одиночку – плохая идея

– Здравствуйте! Можно вас?

– Мы не участвуем в пропагандистских штуковинах. Как же без них – без этих невероятных людей с широким словарным запасом, которые в пропагандистских «штуковинах» не участвуют. И в соблюдении законодательства, кстати, тоже. Ведь распивать спиртные напитки на пляже запрещено. Но об обязанностях граждан ведь не пишут в деструктивных Telegram-каналах.

Иван Микьянец:

Самый большой враг на воде – это, конечно же, алкоголь. Потому что большинство утонувших были в состоянии алкогольного опьянения. Если вы находитесь на водоеме, то ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем. Если вы решили отдохнуть у водоема с целью распития спиртных напитков, тогда лучше не купаться.

Все станции и посты ОСВОД перешли на режим усиленной работы. А на Юбилейном озере в помощь спасателям заступили на дежурство и водолазы МЧС – они контролируют водоем с противоположной стороны. Павел Тимофеенко, командир отделения водолазно-спасательной службы ПАСО Гродненского областного управления МЧС:

Не заплывать за буйки, молодой человек!

Спасатели-водолазы следят за купанием людей, патрулируют озеро на катере, в любой момент готовы оказать помощь утопающему. Порой, делают и замечания нарушителям.

Александр Мешкин, спасатель-водолаз ПАСО Гродненского областного управления МЧС:

Отдыхающие реагируют правильно, понимают, сразу же исправляются. Замечаний делаем немного. Много случаев, поэтому люди делают выводы и стараются вести себя правильно. Один случай из жизни: человек, умеющий плавать, зашел в воду, и на берегу его укусила пиявка. Проплыв несколько метров, он начал терять сознание и задыхаться, потому что у него оказалась аллергия. Хорошо, оказались спасатели рядом и оказали ему помощь. Реально ли спасти утопающего за 5 минут? Корреспондентка СТВ проверила на практике

Павел Тимофеенко:

Я как водолаз зачастую участвую в различных операциях по спасению, иногда даже доходит до извлечения погибших. Среди них есть и дети, и взрослые. Одно дело, когда ты читаешь это в сводке. А когда все это видишь наяву, когда видишь скорбь родных на берегу, когда они иногда просят сделать хоть что-нибудь, и ты пытаешься хоть что-то сделать… Не забывайте о правилах безопасности на водах.