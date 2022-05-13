Упираться и работать. Как прошёл кадровый день во Дворце Независимости?

Новости Беларуси. В основе всей политики в Беларуси должна быть справедливость. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Обновления в местной вертикали власти – назначены новые руководители и замы сразу в нескольких районах. Есть изменения и в министерствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент напомнил чиновникам, что главный упор в регионах надо делать на улучшение жизни людей: обеспечивать местных жителей работой, помогать справедливо решать проблемы, ну и, конечно, не забывать о дисциплине. Также Александр Лукашенко особо подчеркнул тот факт, что новые руководители, помимо организационных способностей, должны проявлять и инициативность. Кто согласован на новые должности и какие задачи глава государства поставил управленцам – в материале Алены Сыровой.

Кадровый день у Президента. Во Дворце Независимости 8 человек, которым предстоит пройти согласование на новые должности в очном формате, хотя в новых должностях решением главы государства еще 11. И, что показательно, на беседу пригласили отнюдь не новоиспеченных замминистров (хотя сразу в четырех ведомствах перестановки), а представителей местной вертикали власти. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь все председатели райисполкомов и заместители председателей облисполкомов?

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Да. Товарищ Президент, проверка и изучение всех кандидатов на указанные должности проведены. В том числе в ряде случаев с выездом сотрудников Администрации Президента на место и в течение последних лет работы в указанной должности. Обстоятельств, препятствующих к назначению, не установлено. Лукашенко: «Сельские советы работают отвратительно. Нам надо взяться за эту тему» (подробности тут).

Тренд на перераспределение полномочий и расширение функционала тех, кто работает на местах – то, о чем долго просили те же региональные руководители и то, за что в конечном счете проголосовал белорусский народ, отдав на референдуме свои голоса за более демократичную Конституцию. Вот только рвение брать ответственность и принимать решения есть далеко не у всех. Александр Лукашенко ориентирует на другие подходы к работе. Лукашенко – председателям райисполкомов: «Не ждите, что вам кто-то сверху что-то скажет» (здесь подробнее).

Независимо от того, в какой регион будут направлены работать, все должны понимать, что нужно быть приземленнее и помнить об аграрной направленности – это фишка страны. Лукашенко: «Учить не на словах, а на деле. Привезли, показали: вот машинный двор. Не надо там вычурно что-то делать» (здесь подробности).

Спойлер для тех, кто трудится в сфере АПК (и не только) Борисовского региона, после напутствия от Президента и без долгой раскачки к вам едет новый председатель – Николай Карпович. Николай Карпович: нужно заниматься строительством комплексов, реконструкцией зданий, уходить от прошлого века (подробнее здесь). Его предшественник Геннадий Денгалев делится наметками в направлении реализации крупных проектов, о которых шла речь. Разумеется, учитывается специфика региона. Ее он лаконично характеризует вот так.

Геннадий Денгалев, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Это Могилевщина! Я знаю, что то подразделение, которое будут возглавлять, имеет небольшую проблему в части строительных организаций (подробнее здесь). Но за любыми проектами и задачами важно видеть людей. В конечном счете, для блага отдельно взятого гражданина, а значит всего народа, и работает вся мощная государственная вертикаль власти. Вот только перекосов и злоупотребления здесь быть не должно. «Думать же не запрещено». Лукашенко призвал новых руководителей теснее сотрудничать с правоохранителями (подробности здесь).

Проще в этом плане будет Александру Савину, он раньше работал в должности заместителя, а с 13 мая возглавляет Лунинецкий район. Потому о нюансах и недочетах знает все. «Много строим в последнее время». Председатель Лунинецкого райисполкома о перспективах района (читать далее).

Мало знать и понимать. Важно делать. Александр Лукашенко призывает именно к этому тех, кто заинтересован в результате и в сильной Беларуси. Иначе будет не по пути. Президент Беларуси: «Поднажали с осени прошлого года. Грубо говоря, гайки подкрутили» (тут подробнее).