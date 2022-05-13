Николай Карпович: нужно заниматься строительством комплексов, реконструкцией зданий, уходить от прошлого века

Новости Беларуси. В основе всей политики в Беларуси должна быть справедливость. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Обновления в местной вертикали власти – назначены новые руководители и замы сразу в нескольких районах. Есть изменения и в министерствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:

Я уже наметки сделал, куда ехать. Мы поедем и в сложные, и в развитые. Уже есть какое-то видение, чем нужно заниматься, как развиваться. Но самое главное, что тоже сегодня было главой государства сказано и подмечено: обязательно нужно заниматься строительством новым комплексов или, как минимум, реконструкцией зданий, сооружений и уходить от прошлого века.

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