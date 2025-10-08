Добрые персонажи и увлекательные истории – побывали на киностудии «Беларусьфильм» и узнали, как создаются мультфильмы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Более 50 лет «Беларусьфильм» знакомит зрителей с добрыми персонажами и увлекательными историями. За каждым анимационным кино стоит большая творческая команда. Погружение в воображаемый мир начинается с идеи. Именно она дает толчок творческому процессу. К работе приступает сценарист. Он делает наметки по сюжету, показывает свое видение будущего мультфильма.

С этого шедевра началась история белорусской мультипликации. Милого героя – Незнайку-поэта узнать несложно. 1971 год и первый 18-минутный анимационный фильм, режиссер Владимир Голиков.

Елена Турова, художественный руководитель студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»:

Директор, режиссер, художник-постановщик садятся, оценивают сценарий и начинают искать общий язык по его визуализации. Нужно найти стилевые какие-то точки соприкосновения, придумать персонажей, придумать локации, в которых это будет все происходить, придумать динамику.

Мультипликаторы всегда в поисках новых форм и идей. Удивляют зрителей анимацией в разных техниках. Творческий процесс не обходится без пластилина, песка и красок.

Елена Турова:

Когда создается игровой фильм, понятно, мы можем включить камеру, снять какой-то эпизод. Некоторые фильмы вообще создаются одним монтажным планом – и такое бывает. Эксперимент, но тем не менее. В анимации, естественно, каждый этот план создается из огромного количества кадров. Техника, в которой они сделаны, может быть разная. Это может быть рисованный кадр, перекладочный, 3D, даже и ИИ где-то поучаствует. Тем не менее каждый кадр создается отдельно.

Среди важных задач – подбор главных персонажей. На них зритель сразу обратит внимание. Порой уходит несколько месяцев, чтобы окончательно определиться с главным героем.

Алина Трус, корреспондент:

Вы в голове уже видите своих героев будущих?