Добрые персонажи и увлекательные истории – побывали на киностудии «Беларусьфильм» и узнали, как создаются мультфильмы
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С этого шедевра началась история белорусской мультипликации. Милого героя – Незнайку-поэта узнать несложно. 1971 год и первый 18-минутный анимационный фильм, режиссер Владимир Голиков.
Более 50 лет «Беларусьфильм» знакомит зрителей с добрыми персонажами и увлекательными историями. За каждым анимационным кино стоит большая творческая команда. Погружение в воображаемый мир начинается с идеи. Именно она дает толчок творческому процессу. К работе приступает сценарист. Он делает наметки по сюжету, показывает свое видение будущего мультфильма.
Елена Турова, художественный руководитель студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»:
Директор, режиссер, художник-постановщик садятся, оценивают сценарий и начинают искать общий язык по его визуализации. Нужно найти стилевые какие-то точки соприкосновения, придумать персонажей, придумать локации, в которых это будет все происходить, придумать динамику.
Мультипликаторы всегда в поисках новых форм и идей. Удивляют зрителей анимацией в разных техниках. Творческий процесс не обходится без пластилина, песка и красок.
Елена Турова:
Когда создается игровой фильм, понятно, мы можем включить камеру, снять какой-то эпизод. Некоторые фильмы вообще создаются одним монтажным планом – и такое бывает. Эксперимент, но тем не менее. В анимации, естественно, каждый этот план создается из огромного количества кадров. Техника, в которой они сделаны, может быть разная. Это может быть рисованный кадр, перекладочный, 3D, даже и ИИ где-то поучаствует. Тем не менее каждый кадр создается отдельно.
Среди важных задач – подбор главных персонажей. На них зритель сразу обратит внимание. Порой уходит несколько месяцев, чтобы окончательно определиться с главным героем.
Алина Трус, корреспондент:
Вы в голове уже видите своих героев будущих?
Татьяна Нагорская, режиссер анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»:
Конечно. Когда я делаю сцену, её вижу уже. То есть я понимаю, что будет. Тогда уже ставлю ключи под то, что я уже увидела.
Алина Трус:
Вы изучаете какой-то материал? Может, книжки читаете? Это наверняка должна быть такая невероятная насмотренность.
Татьяна Нагорская:
Книжек по анимации очень много на самом деле. Просто бери и изучай. Конечно, до сих пор даже обязательно к каким-то источникам возвращаемся.
Елена Турова:
Персонаж может сделать, скажем так, легендарность проекта, сериала. Одним из отцов-основателей, учителей на нашей мультстудии был российский режиссер, аниматор, художник Юрий Бутырин со своим проектом «Светлячок и росинка». На этом проекте, собственно говоря, наше первое поколение аниматоров, художников училось. Светлячок до сих пор остается своеобразным нашим таким, может быть, тотемным персонажем.
Сценарий написан, герои подобраны. Далее трудоемкая раскадровка. Всего одна секунда анимации – это 25 рисунков от руки. Для полного метра – тысячи эскизов. В деле художники-постановщики.
Алина Трус:
Кажется, самое интересное – посмотреть, как происходит рисовка тех самых мультипликационных персонажей. Пройдемте. Какая у вас творческая атмосфера, столько эскизов.
Наталья Зиновьева, художник-постановщик анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»:
Начало фильма начинается с раскадровки в черном-белом виде, потом работа дальше идет. Неимоверно очень много рисунков. Я, наверное, даже вам не скажу по цифрам сколько, потому что беспрерывно ты рисуешь.
Подробности в видео.