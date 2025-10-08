Путешествие в национальную татарскую культуру – Белгосцирк представил фэнтези-спектакль «Мирас»

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В новом сезоне Белгосцирк радует своих зрителей уникальной программой «Мирас», которая объединяет яркие традиции татарского народа и мастерство цирковых артистов. Это совместный проект Белорусского и Казанского государственных цирков. В программе фееричного шоу музыкальные номера, акробатические трюки и, конечно, чудеса дрессуры.

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

«Мирас» – это наследие. Летом они работали с этой программой в Казани. Было очень много туристов со всего мира. Они впечатлялись той красотой, тем колоритом, во всяком случае, что им было представлено. Я думаю, что наши зрители получат тот же колорит, что и у нас. Может, только с нашими еще артистами, которые будут иметь более 40 % в этом представлении.

Изюминка программы – номер с овцами, которые стали настоящими звездами цирка. Они грациозно следуют за дрессировщицей, вызывая улыбки и восхищение у зрителей. Милые создания обладают особым шармом и с легкостью выполняют все команды.

Эмилия Будзилович-Николенко, руководитель номера «Дрессура овечек»:

Наши артисты – пожалуйста, знакомьтесь. Голубоглазая Роза, маленькая Мелисса, Ария. Взрослые девочки, мои уже заслуженные артистки – Яна, Белка и Уря. Это дрессированные овцы. Дрессированные овечки. Единственные и неповторимые в своем роде. Они максимально воспитаны. Посмотрите, как они доверяют людям в целом и маме, конечно, в частности. Да, Роза? Они приносят мне цветочки, раскатывают коврик. Самая маленькая овечка прыгает мне на ручки. Они танцуют танцы, делают как лошадки испанский шаг, вальсы. На самом деле интеллект очень высокий. Правда, вы должны обязательно прийти все и это увидеть. То, чему мы их научили, казалось бы, невозможно. Потому что они делают все, что делают, например, в цирке собачки или лошадки.