«Думать же не запрещено». Лукашенко призвал новых руководителей теснее сотрудничать с правоохранителями

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, и ситуация у нас непростая с так называемыми санкциями и прочим. Настроения людей. Да, многие образумились после 2020 года. Вы это видите, опять же, не хуже меня. Но надо понимать, что достаточно людей, которые не просто думают иначе (думать же не запрещено), а которые ждут удобного момента. Этих людей вы должны видеть. Мобилизуйте вокруг себя правоохранительные органы. Они должны действовать в заданном направлении. Прежде всего то направление, которое исполнительный комитет на месте создает.

Да, дисциплина, но должна быть в основе всего – вашей политики и всей нашей – справедливость. Если люди к вам обращаются, значит, надо реагировать на это. Я не заставляю вас выполнять любое желание, которое кому-то взбредет в голову. Люди у нас разные. Но надо четко разделять: кому-то надо помочь, а кто-то обойдется и сам. Но всегда людям надо прямо ответить: ты давай занимайся этим, я тебе вот это помогу, а здесь я вообще ничего делать не буду. Четкий, ясный ответ, чтобы понятно было. Чтобы меньше обращалось людей сюда, наверх. А то получается так: начальник сверху решил один какой-то вопрос. Вы их там может сотни решаете (оно так и есть). А тут один начальник один вопрос решил. Ну и показывают по телевизору, какой герой тут в Минске завелся. К чему это?

А потом люди все пошли наверх. Они уже не видят, что там, внизу, есть руководители. Поэтому четкий и однозначный ответ. И если сверху начальник звонит и просит что-то решить, вы должны четко сказать, что этот человек у меня был, я дал ему ответ, будет вот так. Но в основе должна лежать справедливость. Да и все мы хотим, чтобы мир был более справедливым и отношение к нам было более справедливым. Это главное.