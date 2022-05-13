Лукашенко – председателям райисполкомов: «Не ждите, что вам кто-то сверху что-то скажет»

Новости Беларуси. В основе всей политики в Беларуси должна быть справедливость. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Обновления в местной вертикали власти – назначены новые руководители и замы сразу в нескольких районах. Есть изменения и в министерствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не смотрите по сторонам, у вас есть участок. Особенно председатели райисполкомов. Он очерчен строго границами, действуйте. Не ждите, что вам кто-то сверху что-то скажет. Я часто говорю: лучше принять решение и ошибиться, нежели вообще бояться принимать эти решения и не принимать их вообще. Ошибся – немедленно надо ошибку исправить.

Читайте также:

Лукашенко: «Сельские советы работают отвратительно. Нам надо взяться за эту тему»

«Много строим в последнее время». Председатель Лунинецкого райисполкома о перспективах района

«Сегодня дефицит рабочих рук». Что изменится в Могилевской области после назначений Президента?