Прямой эфир

Лукашенко – председателям райисполкомов: «Не ждите, что вам кто-то сверху что-то скажет»

13 мая 2022 15:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В основе всей политики в Беларуси должна быть справедливость. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Обновления в местной вертикали власти – назначены новые руководители и замы сразу в нескольких районах. Есть изменения и в министерствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко – председателям райисполкомов: «Не ждите, что вам кто-то сверху что-то скажет»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Не смотрите по сторонам, у вас есть участок. Особенно председатели райисполкомов. Он очерчен строго границами, действуйте. Не ждите, что вам кто-то сверху что-то скажет. Я часто говорю: лучше принять решение и ошибиться, нежели вообще бояться принимать эти решения и не принимать их вообще. Ошибся – немедленно надо ошибку исправить.  

Читайте также:  

Лукашенко: «Сельские советы работают отвратительно. Нам надо взяться за эту тему»  

«Много строим в последнее время». Председатель Лунинецкого райисполкома о перспективах района  

«Сегодня дефицит рабочих рук». Что изменится в Могилевской области после назначений Президента?  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«С какого возраста стоит разговаривать с ребёнком о половых различиях и сексе?» Мнение психолога
13 мая 2022 15:28

«С какого возраста стоит разговаривать с ребёнком о половых различиях и сексе?» Мнение психолога

В Узде открыли новую многофункциональную спортивную площадку
13 мая 2022 15:04

В Узде открыли новую многофункциональную спортивную площадку

Теперь ничто не помешает культурному развитию. Музейный квартал в Минске планируют сделать пешеходным
13 мая 2022 14:58

Теперь ничто не помешает культурному развитию. Музейный квартал в Минске планируют сделать пешеходным