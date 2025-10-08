Прямой эфир

В «Озерицком-Агро» планируют получить 500 тонн зерна кукурузы

08 октября 2025 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не упустить возможность и своевременно собрать кукурузный микс. В Минской области – важная пора заготовки кормов. Аграрии центрального региона планируют получить около 4 миллионов тонн зеленой массы, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В «Озерицком-Агро» планируют получить 500 тонн зерна кукурузы-2

В хозяйстве «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе сейчас заготавливают кукурузу на силос с полей в две тысячи гектаров. Это полторы тысячи тонн сочного урожая. Влажность янтарных початков – не более 68%. Это хороший показатель для заготовки качественного продукта, который станет основой рациона сельскохозяйственных животных.

В «Озерицком-Агро» планируют получить 500 тонн зерна кукурузы-4

Владимир Лапытько, заместитель директора ОАО «Озерицкий-Агро»:
Спелость кукурузы теперь оптимальная наступила, и мы усиленно занимаемся заготовкой ее на силос. Зерно заложилось хорошее, сформировалось. Початок, уже вот кочерыга, она покраснела, выполнена, все готово для уборки. Отводится на траншею, на ферму «Задомля», где происходит укладка, разравнивание и трамбовка последующая для формирования качественного корма.

Скоро достигнут восковой спелости и кукурузные зерна в початках. Сейчас влажность высокая, поэтому уборка начнется позже. В «Озерицком-Агро» планируют получить 500 тонн зерна кукурузы.

# Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Добрые персонажи и увлекательные истории – побывали на киностудии «Беларусьфильм» и узнали, как создаются мультфильмы
08 октября 2025 14:00

Добрые персонажи и увлекательные истории – побывали на киностудии «Беларусьфильм» и узнали, как создаются мультфильмы

Университет талантов – поговорили с преподавателями и студентами БГУКИ
08 октября 2025 13:59

Университет талантов – поговорили с преподавателями и студентами БГУКИ

Путешествие в национальную татарскую культуру – Белгосцирк представил фэнтези-спектакль «Мирас»
08 октября 2025 13:59

Путешествие в национальную татарскую культуру – Белгосцирк представил фэнтези-спектакль «Мирас»