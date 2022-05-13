Лукашенко: «Учить не на словах, а на деле. Привезли, показали: вот машинный двор. Не надо там вычурно что-то делать»

Новости Беларуси. В основе всей политики в Беларуси должна быть справедливость. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Обновления в местной вертикали власти – назначены новые руководители и замы сразу в нескольких районах. Есть изменения и в министерствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Учить надо людей. Но учить не на словах, а на деле. Привезли, показали: вот машинный двор. Не надо там вычурно что-то делать. Он должен быть огорожен как следует, и там должен быть порядок. Конечно, порядок в агрогородках. Да и в деревнях, которые у нас на территориях колхозов, совхозов расположены.

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