Молодые специалисты и учителя с многолетним стажем – лучшие педагоги Минской области получили награды

Традиционно в первое воскресенье октября в Беларуси отмечают День учителя. Сегодня в нашей стране трудится свыше 110 тысяч педагогов. Каждый из которых не просто наставник, но и друг, который поддержит в трудную минуту, выслушает и поможет найти верное решение. Спустя годы эта важная профессия не теряет актуальности. Только в 2025 году в вузы на педагогические специальности поступили почти 4 тысячи студентов, треть из которых – выпускники педклассов. О тех, кто несет свет знаний и мудрости, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Прошла обучение в Парке высоких технологий – учитель английского внедрила ИИ в образовательный процесс

В преддверии профессионального праздника лучших учителей Минской области чествовали в Молодечно. Высокой оценки своего труда удостоены более 250 человек – это молодые специалисты, только начинающие свой путь в профессии, опытные учителя с многолетним стажем, а также работники отрасли. Лучшие получили награды.

Елена Рубкевич, заведующая сектором учебной работы управления по образованию Солигорского райисполкома:

Мне очень приятно получить сегодня такую награду. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы сегодня на рабочих местах сохранить молодых педагогов, чтобы привлечь к нашей работе, чтобы закрепляемость была у нас в районе достаточно высокая.