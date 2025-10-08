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Молодые специалисты и учителя с многолетним стажем – лучшие педагоги Минской области получили награды

08 октября 2025 13:57
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Традиционно в первое воскресенье октября в Беларуси отмечают День учителя. Сегодня в нашей стране трудится свыше 110 тысяч педагогов. Каждый из которых не просто наставник, но и друг, который поддержит в трудную минуту, выслушает и поможет найти верное решение. Спустя годы эта важная профессия не теряет актуальности. Только в 2025 году в вузы на педагогические специальности поступили почти 4 тысячи студентов, треть из которых – выпускники педклассов. О тех, кто несет свет знаний и мудрости, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

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Молодые специалисты и учителя с многолетним стажем – лучшие педагоги Минской области получили награды-2

В преддверии профессионального праздника лучших учителей Минской области чествовали в Молодечно. Высокой оценки своего труда удостоены более 250 человек – это молодые специалисты, только начинающие свой путь в профессии, опытные учителя с многолетним стажем, а также работники отрасли. Лучшие получили награды.

Молодые специалисты и учителя с многолетним стажем – лучшие педагоги Минской области получили награды-4

Елена Рубкевич, заведующая сектором учебной работы управления по образованию Солигорского райисполкома:
Мне очень приятно получить сегодня такую награду. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы сегодня на рабочих местах сохранить молодых педагогов, чтобы привлечь к нашей работе, чтобы закрепляемость была у нас в районе достаточно высокая.

Молодые специалисты и учителя с многолетним стажем – лучшие педагоги Минской области получили награды-6

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
У нас очень творческие педагоги. У нас замечательные ветераны педагогического труда. В 2025 году у нас 919 молодых педагогических специалистов пришли. Каждый из них получает 50 % надбавку за работу по контракту. Им предлагается место в общежитии.

Подробности в видео.

# Алеся Иванова # Образование в Беларуси # Николай Башко

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