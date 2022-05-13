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«Много строим в последнее время». Председатель Лунинецкого райисполкома о перспективах района

13 мая 2022 13:30
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Новости Беларуси. В основе всей политики в Беларуси должна быть справедливость. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновления в местной вертикали власти – назначены новые руководители сразу в нескольких районах: Пружанском, Кобринском, Лунинецком, Борисовском, Стародорожском и Слуцком. Несмотря на то, что новые должности управленцы получили 13 мая, каждый из них уже отчетливо видит те направления, по которым предстоит работать в первую очередь.

«Много строим в последнее время». Председатель Лунинецкого райисполкома о перспективах района-1

Александр Савина, председатель Лунинецкого райисполкома:
У нас район сельскохозяйственный, мы много строим в последнее время, много реконструируем, поэтому обязательно будет поддерживать БМК, у нас на достаточном уровне и так находится, но и дальше будем поддерживать. Опять же, это райагросервисы сельхозтехники, будем смотреть, может, где-то ориентироваться, потому что ничего не стоит на месте, все меняется, и работа райагросервиса.

Лукашенко: «Сельские советы работают отвратительно. Нам надо взяться за эту тему» – подробнее здесь.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Савина # Александр Лукашенко # Фотофакт

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