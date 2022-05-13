«Сегодня дефицит рабочих рук». Что изменится в Могилёвской области после назначений Президента?

Новости Беларуси. В основе всей политики в Беларуси должна быть справедливость. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновления в местной вертикали власти – назначены новые руководители сразу в нескольких районах: Пружанском, Кобринском, Лунинецком, Борисовском, Стародорожском и Слуцком. Несмотря на то, что новые должности управленцы получили 13 мая, каждый из них уже отчетливо видит те направления, по которым предстоит работать в первую очередь.