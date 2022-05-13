«Сегодня дефицит рабочих рук». Что изменится в Могилёвской области после назначений Президента?

Новости Беларуси. В основе всей политики в Беларуси должна быть справедливость. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновления в местной вертикали власти – назначены новые руководители сразу в нескольких районах: Пружанском, Кобринском, Лунинецком, Борисовском, Стародорожском и Слуцком. Несмотря на то, что новые должности управленцы получили 13 мая, каждый из них уже отчетливо видит те направления, по которым предстоит работать в первую очередь.
Геннадий Денгалев, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Я вижу на уровне Могилевской области, что есть сегодня дефицит рабочих рук, поэтому акцент мы туда обязательно сделаем. Не только в развитии домостроительного комбината, который сегодня, я знаю, что на Могилевщине работает, довольно успешно работает, но также там были строительные тресты, некоторые стали слабее, некоторые стали сильнее. Можно это развивать. Сегодня строительная отрасль на Могилевщине очень востребована. Поэтому акцент мы туда сделаем.
Лукашенко: «Сельские советы работают отвратительно. Нам надо взяться за эту тему» – подробнее здесь.