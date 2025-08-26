Новости по тегу #Николай Карпович

Информационно-просветительский марафон в ближайшие недели охватит все регионы страны. Финальный аккорд – в середине сентября, накануне Дня народного единства.
На благоустройство населенных пунктов Минской области направят порядка 165 миллионов рублей. Государственной программой предусмотрен ремонт и реконструкция 12-ти мостовых сооружений.
Специалисты уже приступили к основному этапу строительства. Объект растет на территории Борисовской больницы. Сейчас возводят фундамент, ведутся подготовительные работы по устройству монолитного каркаса здания.
В палатах провели ремонт, заменили мебель. Улучшились условия обслуживания пациентов и работы медперсонала.
Отремонтировали помещения, заменили кровлю. Проведено благоустройство, оборудованы дорожки и пандус.
Благоустройство, плюс реконструкция здания. Уже приступили к укладке тротуарной плитки. Ещё обустроят зону отдыха, фотозону, парковки.
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