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Новости по тегу #Николай Карпович

Новый формат с ИИ и чат-ботами! В Борисове стартовал марафон «Беларусь адзіная»
26 августа 2025 17:12

Новый формат с ИИ и чат-ботами! В Борисове стартовал марафон «Беларусь адзіная»

В Борисовском районе отремонтируют свыше 45 тыс. кв. м. жилья в 2025-м
28 февраля 2025 13:55

В Борисовском районе отремонтируют свыше 45 тыс. кв. м. жилья в 2025-м

В Борисове возводят современную станцию переливания крови
24 февраля 2025 14:17

В Борисове возводят современную станцию переливания крови

В Борисовском районе завершили реконструкцию Зембинской участковой больницы
10 февраля 2025 14:45

В Борисовском районе завершили реконструкцию Зембинской участковой больницы

В Борисове после ремонта открылась поликлиника №1
16 декабря 2024 13:54

В Борисове после ремонта открылась поликлиника №1

В Борисове появится ЗАГС на месте кинотеатра «Победа»
02 октября 2024 14:59

В Борисове появится ЗАГС на месте кинотеатра «Победа»

Александр Турчин провёл выездной приём граждан в Червене
26 июня 2024 18:07

Александр Турчин провёл выездной приём граждан в Червене

В Борисовском районе отремонтировали пятый детский дом семейного типа
07 июня 2024 17:29

В Борисовском районе отремонтировали пятый детский дом семейного типа

«Не хватает специалистов». Как будут решать кадровые и другие вопросы в здравоохранении Борисовского района?
13 июня 2023 19:35

«Не хватает специалистов». Как будут решать кадровые и другие вопросы в здравоохранении Борисовского района?

Премьер-министр проинспектировал систему здравоохранения Борисова. Какие проблемы выявили?
13 июня 2023 15:39

Премьер-министр проинспектировал систему здравоохранения Борисова. Какие проблемы выявили?

«Хочется максимально привести земли в порядок». У Борисовского района новый руководитель
17 мая 2022 15:22

«Хочется максимально привести земли в порядок». У Борисовского района новый руководитель

«Одни из самых худших дорог в Минской области». Турчин о проблемах Борисова
17 мая 2022 15:19

«Одни из самых худших дорог в Минской области». Турчин о проблемах Борисова