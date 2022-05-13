Лукашенко: «Сельские советы работают отвратительно. Нам надо взяться за эту тему»

Новости Беларуси. Обновление местной вертикали и изменения в министерствах. Александр Лукашенко 13 мая принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назначены новые руководители сразу в нескольких районах: Пружанском, Кобринском, Лунинецком, Борисовском, Стародорожском и Слуцком. Также у председателей Витебского и Могилевского облисполкомов появились новые замы. Для большинства из назначенцев работа в структуре местной вертикали власти хорошо знакома. Тем не менее Президент еще раз напомнил чиновникам, что главный упор в регионах надо делать на улучшение жизни людей: обеспечивать местных жителей работой, помогать справедливо решать проблемы, ну и, конечно, при все этом не забывать о дисциплине. Главным вопросом по-прежнему остается развитие сельского хозяйства в районах. На местах должно быть хотя бы по одному образцовому хозяйству. Также глава государства особо подчеркнул тот факт, что новые руководители, помимо организационных способностей, должны проявлять и инициативность. От каждого управленца Президент ждет по одному толковому инвестпроекту в год.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зона ответственности понятна – все аграрные районы. Поэтому вопрос номер один – сельское хозяйство и люди, кадры. Единственное, о чем попрошу вас – будьте более самостоятельны на местах. К сожалению, я большой активности председателей исполкомов не вижу. Не в том плане, что в телевизоре не показались, где-то чего-то не сказали. Я как раз имею в виду принятие решений в том регионе, в котором вы работаете. Мы договорились, что в течение этого года каждый из председателей реализует какой-то инвестиционный проект, чтобы люди были трудоустроены. Если кто-то еще не занялся сельхозтехникой – займитесь, сделайте нормальную сельхозтехнику. Если кто-то ПМК не организовал работу – организуйте, потому что не может быть хозяина в районе, который не имеет под рукой 100-120 человек строителей. О чем тогда может быть речь? В общем, нужен один нормальный проект в год, большой, малый, но чтобы люди видели какое-то движение и получили рабочие места. Поменьше, наверное, нам надо бегать по колхозам, совхозам. Два, редко три, хозяйства в районе тяжелые. Вот за них вы несете ответственность, возьмитесь за них. А там, где хорошо, – отдохнуть, в выходные дни проехать, научить людей, как работать. Одно хозяйство у вас должно быть идеальным, чтобы показывать молодым специалистам, куда мы движемся. Молочно-товарный комплекс, зерносушильное хозяйство, машинный двор, учить надо людей. Но учить не на словах, а на деле.