Лукашенко: «Сельские советы работают отвратительно. Нам надо взяться за эту тему»

Новости Беларуси. Обновление местной вертикали и изменения в министерствах. Александр Лукашенко 13 мая принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Обновление местной вертикали и изменения в министерствах. Александр Лукашенко 13 мая принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Назначены новые руководители сразу в нескольких районах: Пружанском, Кобринском, Лунинецком, Борисовском, Стародорожском и Слуцком. Также у председателей Витебского и Могилевского облисполкомов появились новые замы. Для большинства из назначенцев работа в структуре местной вертикали власти хорошо знакома.
Тем не менее Президент еще раз напомнил чиновникам, что главный упор в регионах надо делать на улучшение жизни людей: обеспечивать местных жителей работой, помогать справедливо решать проблемы, ну и, конечно, при все этом не забывать о дисциплине. Главным вопросом по-прежнему остается развитие сельского хозяйства в районах. На местах должно быть хотя бы по одному образцовому хозяйству. Также глава государства особо подчеркнул тот факт, что новые руководители, помимо организационных способностей, должны проявлять и инициативность. От каждого управленца Президент ждет по одному толковому инвестпроекту в год.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зона ответственности понятна – все аграрные районы. Поэтому вопрос номер один – сельское хозяйство и люди, кадры. Единственное, о чем попрошу вас – будьте более самостоятельны на местах. К сожалению, я большой активности председателей исполкомов не вижу. Не в том плане, что в телевизоре не показались, где-то чего-то не сказали. Я как раз имею в виду принятие решений в том регионе, в котором вы работаете. Мы договорились, что в течение этого года каждый из председателей реализует какой-то инвестиционный проект, чтобы люди были трудоустроены. Если кто-то еще не занялся сельхозтехникой – займитесь, сделайте нормальную сельхозтехнику. Если кто-то ПМК не организовал работу – организуйте, потому что не может быть хозяина в районе, который не имеет под рукой 100-120 человек строителей. О чем тогда может быть речь? В общем, нужен один нормальный проект в год, большой, малый, но чтобы люди видели какое-то движение и получили рабочие места. Поменьше, наверное, нам надо бегать по колхозам, совхозам. Два, редко три, хозяйства в районе тяжелые. Вот за них вы несете ответственность, возьмитесь за них. А там, где хорошо, – отдохнуть, в выходные дни проехать, научить людей, как работать. Одно хозяйство у вас должно быть идеальным, чтобы показывать молодым специалистам, куда мы движемся. Молочно-товарный комплекс, зерносушильное хозяйство, машинный двор, учить надо людей. Но учить не на словах, а на деле.
Сельские советы работают отвратительно. Нам надо взяться за эту тему, притом основательно. Я это к тому, что не забывайте, что главная опора у вас – руководители хозяйств. Все материальные ресурсы сосредоточены в их руках, люди идут прежде всего к ним. Поэтому надо на более высокий уровень поднимать деятельность руководителей предприятий, сельхоз, торговли, обслуживания и промышленных предприятий, если они на территории района есть. Естественно, заместители председателя облисполкомов не новички, это реализация замысла и программы той или иной области. В Витебской области море работы, неважно, что вы будете вести там социальный фонд. Самый главный экзамен для вас на сегодня – это те интеграционные структуры, которые мы создавали. За них надо отвечать головой. На Могилевщине море работы. Гомельская, Витебская, Могилевская области – это три области, в которые мы должны серьезно вложиться. И не только финансово, но прежде всего организационно. Не ждите, что вам кто-то сверху что-то скажет. Я часто говорю: лучше принять решение и ошибиться, нежели вообще бояться принимать эти решения и не принимать их вообще. Ошибся – немедленно надо ошибку исправить. И самое главное – люди. Я вас очень прошу, работайте с людьми. Да, дисциплина, но должна быть в основе, всего вашей политики и всей нашей, справедливость. Если люди к вам обращаются, значит, надо реагировать на это. Кому-то прямо сказать, что это мы делать не будем. У тебя трое сыновей – иди свой забор ремонтируй или покрась свою хату сам или сами. Но если приходит человек, которому действительно нужна помощь, ему надо эту помощь оказывать.
Кадровые изменения и в ряде министерств. Президентом согласованы на должность новые заместители в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, спорта и туризма, а также сельского хозяйства и продовольствия и в Министерстве промышленности.