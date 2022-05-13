Президент Беларуси: «Поднажали с осени прошлого года. Грубо говоря, гайки подкрутили»

Новости Беларуси. В основе всей политики в Беларуси должна быть справедливость. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Обновления в местной вертикали власти – назначены новые руководители и замы сразу в нескольких районах. Есть изменения и в министерствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз подчеркиваю, мужики: дисциплина и еще раз дисциплина! Вот я смотрю: поднажали с осени прошлого года. Грубо говоря, гайки подкрутили. И несмотря на погодные условия, к счастью, хорошие дожди проходят, но они сдерживают немного посевную кампанию, но тем не менее люди работают как никогда. Почему? Организация. Люди увидели, что могут потерять. Там война, там движуха какая-то на западных границах и прочее. И поняли, что лучше немножко упираться, работать, давать результат, нежели мы получим серьезные проблемы.

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