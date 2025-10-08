Университет талантов – поговорили с преподавателями и студентами БГУКИ

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Путешествие в национальную татарскую культуру – Белгосцирк представил фэнтези-спектакль «Мирас»

– Для меня открылся абсолютно новый мир, новые возможности, новое знакомство с невероятно в своей деятельности успешными людьми. Константин Акушко – первокурсник Белорусского государственного университета культуры и искусств. Причем в вуз он поступил без экзаменов, благодаря победе в республиканском конкурсе «Дэнс конгресс». К такому успеху парень шел семимильными шагами, вернее, семимильными па. Одаренного молодого человека заметили сразу и пригласили в состав «Лаборатории эстрадного танца БГУКИ». Этот коллектив был создан несколько лет назад по инициативе выпускницы вуза, а ныне преподавателя Ольги Навроцкой.

Ольга Навроцкая, доцент кафедры хореографии БГУКИ:

Целью предоставить возможность, наверное, самым талантливым студентам не только получать сценический опыт как исполнители, а и молодым балетмейстерам проявлять себя. Под моим руководством раскрывать их таланты еще и балетмейстерские.

Сегодня ребята из «Лаборатории эстрадного танца БГУКИ» блистают на ведущих площадках страны. Они и участники различных хореографических конкурсов, и крупных телепроектов.

Дмитрий Сазанович не только виртуозно играет на гитаре, но еще владеет аккордеоном и цимбалами. В мир музыки его привели родители еще восьмилетним мальчишкой. Музыка так и остается его вселенной.

Дмитрий Сазанович, студент факультета музыкального и хореографического искусства БГУКИ:

Я понял, что душа требует искусства, поэтому решил продолжить свой творческий путь и поступил на тот момент в Минский государственный музыкальный колледж имени Михаила Ивановича Глинки. Помимо того, что я исполняю сольную программу, еще являюсь участником ансамбля. В «Tutti NEXT» я выступаю в качестве бас-гитариста. Также, так как университет наш дает большие возможности для развития разных сфер своей жизни и жизни студента, то сейчас я занимаюсь еще научной деятельностью.

Григорий Федорович Шауро – легенда университета, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства БГУКИ. Только представьте, он преподает в вузе уже 48 лет, практически с самого начала. Переступил порог учебного заведения обычным преподавателем. Карандаш и бумага были его друзьями с малых лет.

Григорий Шауро, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства БГУКИ:

Так и остался 17 октября 1977 года работать в институте культуры. С каждым годом все растем, поднимаемся выше на какую-то планку. Это все видно по работам на выставке. Когда мы делаем отчетные выставки в галерее искусств нашей, университета культуры, то каждый раз педагоги говорят, что как же так? Что не выставка, то что-то новое. Изобретаете, поднимаетесь – это действительно рост. Растем мы, педагоги, и ведем за собой студентов.

Вот такой он, университет талантов. Словно шкатулка сокровищ. Только сокровища – это его студенты и преподаватели. Ведь вместе с сильной и сплоченной командой можно добиваться успехов и побед. Эти достижения не остаются незамеченными на самом высоком уровне. В январе 2025 года коллективу БГУКИ присуждена премия «За духовное возрождение».