«У нас здравая и прагматичная внешняя политика». Эксперты поделились политическим прогнозом на 2024 год

Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Беларусь – это остров стабильности в современной Европе?

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):

Из России она выглядит именно так, в каком-то смысле дает основание, чтобы позавидовать тому, что у вас есть уверенность не только в завтрашнем дне, но можно смотреть и на долгосрочную перспективу. Мирная и уверенная в себе Беларусь, где есть возможность трудиться, развиваться.

Вадим Боровик, политолог:

Беларусь проводит взвешенную, прозрачную, направленную на гармонизацию отношений внешнюю политику. Мы являемся донором региональной стабильности, заинтересованы в мире. Как будет развиваться Союзное государство? Павел Фельдман:

На стратегическом партнерстве наших Президентов будет держаться вся Евразия. Союзное государство, которое попытались похоронить некоторые западные партнеры, еще не раскрыло тысячной доли своего потенциала. Это не будет аналогом СССР, здесь будет больше суверенитета, больше возможности ориентироваться на национальные интересы. Оно еще о себе заявит. Что касается Китая, то сотрудничество с ним внушает нам уверенность. Китай не навязывает нам своих политических и идеологических, духовно-нравственных стандартов в отличие от Запада. О сотрудничестве Беларуси и Африки Надежда Сасс:

Год был важным для БРИКС. Сегодня Беларусь фактически меняет имидж Африканского континента, готова стать надежным мостом для Центральной Африки в Евразию. Вадим Боровик:

У нас здравая и прагматичная внешняя политика. Мы в мире никому не пытаемся навязывать свои взгляды на внутреннюю политику. На аспекты международной деятельности. Китай заинтересован в обеспечении суверенитета Беларуси. В Африку мы приходим как равноправные партнеры, мы создаем плацдарм для работы на всем континенте. Читайте также: Чем закончится специальная военная операция? Мнение кандидата политических наук Вальдемар Гердт: дружба Германии и России всегда была залогом процветания для всего мира Итальянский политик: однажды Украина сможет вступить в Европейский союз – то, что от нее останется Смогут ли Восток и Запад наладить отношения?

Надежда Сасс:

Лидеры США, ЕС следуют курсу, который подталкивает и Москву, и Минск к более тесному союзу с Пекином. Означает ли это, что западный истеблишмент больше не заботится об этом и не надеется на восстановление адекватных отношений? Юрий Дудкин, член общественной организации «Другая Украина»:

БРИКС действительно противостоит США и Западу. Главная задача США – противостоять этому, Великобритания вторит США в этом смысле. Они не собираются соглашаться с многополярностью. Главная задача – поссорить славянские государства. Беларусь заинтересована в сохранении ЕС и партнерстве? Надежда Сасс:

Беларусь заинтересована в том, чтобы ЕС сохранился и был партнером? Вадим Боровик:

Сегодня есть одна сила (Вашингтон – Лондон), которая заинтересована в сохранении на ближайшее десятилетие контроля международной финансовой системы, торговли и глобальных вопросов определения миропорядка. Они после распада Союза почувствовали себя достаточно уверенно. Надежда Сасс:

Какой смысл в разделении ЕС и США?

Юрий Дудкин:

Хочу возразить, что якобы восточные территории и народы, которые уже являются де факто по Конституции России, являются гражданами России, включая Крым. Проходит негласная мысль о том, что на этом надо остановиться и начинать вести какие-то переговоры. Об этом часто сегодня говорят на Западе. Ни в каких выступлениях высшее руководство России, проводящие СВО на территории Украины, не отказалось от своей предыдущей концепции: демилитаризации и денацификации всей территории Украины. Как будут выстраиваться отношения Китая и США? Надежда Сасс:

Как будут выстраиваться взаимоотношения с Пекином и Вашингтоном? Вадим Боровик:

Мы являемся надежными партнерами для КНР. Китай, рассчитав все геополитические угрозы, экономические риски, принял решение прилагать максимальные усилия, чтобы вопрос с Тайванем урегулировать мирным путем. То есть стратегически Китаю выгодно мирно урегулировать этот вопрос. Если мы говорим о санкционной политике, то ЕС выстрелил себе в ногу, продолжает уничтожать сам себя. Политический прогноз на 2024 год Надежда Сасс:

Если фокус внимания с Украины будет перенесен на ситуацию с Тайванем, поспособствует ли это скорейшему завершению конфликта?