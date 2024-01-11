В Беларуси создадут рабочую группу, которая пересмотрит санкции в ряде статей Уголовного кодекса

Порядка четырех тысяч граждан планируют амнистировать в 2024 году в Беларуси. Отдельные вопросы совершенствования законодательства об уголовной ответственности сегодня, 11 января, обсуждались на совещании с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подчеркнул Президент и тот факт, что справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Так, в Уголовный кодекс Беларуси внесут поправки. Такое решение вызвано необходимостью введения альтернативных лишению свободы видов наказания. В ближайшее время будет создана специальная рабочая группа. Она займется пересмотром санкций ряда статей Кодекса.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:

По нашему обзору, это 35 статей за менее тяжкое ненасильственное преступление, в санкциях которых отсутствуют виды альтернативные виды наказания. Я не считаю, что за каждый из них нужно вводить альтернативные санкции, там есть и достаточно сложные, общественно опасные. На наш взгляд, это примерно 24 состава, в которые могут быть введены альтернативные санкции.

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