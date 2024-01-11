Наталья Эйсмонт: при всех смягчающих подходах вопросы безопасности Президент ставит во главе угла

Порядка четырех тысяч граждан планируют амнистировать в 2024 году в Беларуси. Отдельные вопросы совершенствования законодательства об уголовной ответственности сегодня, 11 января, обсуждались на совещании с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индивидуальный подход к решению каждого случая и справедливость – два главных и, бесспорно, важнейших принципа, на которых должна быть построена вся работа по амнистии. Такую задачу по итогам совещания перед ответственными лицами поставил глава государства.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Еще один немаловажный момент, подводя итоги совещания, что, конечно, одно из главнейших – это контроль и последствия, учет. Потому что, естественно, если мы говорим про амнистию, то те, кто будут амнистированы, помилованы, они будут выходить из мест заключения на определенных условиях. И контроль за тем, как эти условия будут соблюдаться, должен быть железным, а иначе, как сказал Президент, реакция будет мгновенной, реакция будет жесткой. Вопросы безопасности – это в любом случае при всех смягчающих подходах, при всех принципах справедливости, на которых мы работаем, вопросы безопасности Президент, безусловно, ставит во главе угла.

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