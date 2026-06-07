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Новости по тегу #Павел Фельдман

Фельдман: Лукашенко не побоялся взять ответственность за всю нацию во время пандемии
07 июня 2026 19:52

Фельдман: Лукашенко не побоялся взять ответственность за всю нацию во время пандемии

Фельдман: единая Евразия неизбежна, и «сошьёт» это пространство экономическая мощь Китая с РФ
02 ноября 2025 19:26

Фельдман: единая Евразия неизбежна, и «сошьёт» это пространство экономическая мощь Китая с РФ

Фельдман: нагнетание атмосферы войны – единственное, что позволяет удерживать власть лидерам ЕС
02 ноября 2025 19:11

Фельдман: нагнетание атмосферы войны – единственное, что позволяет удерживать власть лидерам ЕС

Фельдман: Трампу не нужно пасхальное перемирие, чтобы видеть мирные намерения России
27 апреля 2025 19:23

Фельдман: Трампу не нужно пасхальное перемирие, чтобы видеть мирные намерения России

Какую политику будет проводить новый Папа Римский? Рассказал Фельдман
27 апреля 2025 19:11

Какую политику будет проводить новый Папа Римский? Рассказал Фельдман

Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
26 апреля 2025 16:28

Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Будет ли отличаться нынешнее президентство Трампа от предыдущего? Мнение экспертов
10 ноября 2024 19:08

Будет ли отличаться нынешнее президентство Трампа от предыдущего? Мнение экспертов

«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»
09 ноября 2024 17:49

«Это период надежды на большую перезагрузку». Результаты выборов в США обсудили в «САСС уполномочен заявить»

Беларусь – это только европейское или ещё и евразийское государство? Мнения
11 июня 2024 09:52

Беларусь – это только европейское или ещё и евразийское государство? Мнения

Фельдман: Лукашенко – лучший гарант политической независимости Беларуси
09 июня 2024 19:34

Фельдман: Лукашенко – лучший гарант политической независимости Беларуси

Когда смотрел кадры, как принимали Лукашенко в Монголии, невольно испытывал гордость – Фельдман
09 июня 2024 19:33

Когда смотрел кадры, как принимали Лукашенко в Монголии, невольно испытывал гордость – Фельдман

Какие перспективы для Беларуси открывает евразийство? Анонс «САСС уполномочен заявить»
08 июня 2024 11:29

Какие перспективы для Беларуси открывает евразийство? Анонс «САСС уполномочен заявить»