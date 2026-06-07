«Беларусь живет тогда, когда она работает».
«Но произойти это может только после того, как будет разрушен Евросоюз институционально».
«Европейский союз – это царство, разделенное в себе, но эта оголтелая русофобия, которая сейчас там царит, выступает едва ли не главным сплачивающим фактором на уровне НАТО и самого ЕС».
«Мы продемонстрировали, что российская армия – это вертикальная структура, которая подчиняется своему верховному главнокомандующему. Чего нельзя сказать об украинской».
«Главный нерв Ватикана – это дискуссия о том, за что будет новый Папа в плане консерватизма, открытости и либерализма церкви. Вот эта борьба идеологическая там всегда идет, и это нерв, который, я думаю, будет присутствовать в Сикстинской капелле, когда пойдут дискуссии по поводу».
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 27 апреля, в 22:00.
Американцы сделали правильный выбор из двух зол.
Итоги выборов в США. «САСС уполномочен заявить» – смотрите 10 ноября в 22:00.
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