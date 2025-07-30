На острове Сардиния эвакуировано 102 человека из-за вспыхнувшего лесного пожара

На итальянском острове Сардиния десятки отдыхающих спасаются от лесного пожара. Береговая охрана эвакуировала 102 человека. По предварительным данным, никто не пострадал, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людям пришлось воспользоваться лодками, поскольку пламя перекрыло дорогу и уничтожило автомобили туристов. По первым оценкам специалистов, число пострадавших транспортных средств может достигать 200. В тушении возгораний задействован персонал пожарной службы, лесного хозяйства и гражданской обороны, а также воздушные силы. Пламя пока не удалось взять под контроль – сильный ветер затрудняет спасательные работы. В Италии продолжается период аномальной жары, из-за чего растет количество пожаров в южных засушливых регионах.