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Юрий Дудкин: «Беларусь – это самая стабильная страна в мире, одна из самых суверенных»

09 января 2024 10:14
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Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить». 

Надежда Сасс, СТВ:
На ваш взгляд, является ли Беларусь островом стабильности в бурлящем мире?

Юрий Дудкин: «Беларусь – это самая стабильная страна в мире, одна из самых суверенных»-1

Юрий Дудкин, член общественной организации «Другая Украина»:
Безусловно, Беларусь – это самая стабильная страна в мире, одна из самых суверенных наравне с Россией, КНР, КНДР. Суверенитет Беларусь никогда не променяет на колбасу, как сказал бы Путин. И самое главное, что белорусский народ именно так себя ощущает: независимым, суверенным и сильным. Что говорят на Западе про нарушение каких-то демократических правил, которые не писаны никем, на это можно, извините за выражение, плюнуть. Беларусь никогда не променяет свой суверенитет, интересы своего государства и народа на мнимые западные ценности.

Чем закончится специальная военная операция? Мнение кандидата политических наук – подробности здесь.

# Международная политика # общество # Юрий Дудкин # Надежда Сасс

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