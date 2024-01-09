Юрий Дудкин: «Беларусь – это самая стабильная страна в мире, одна из самых суверенных»

Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
На ваш взгляд, является ли Беларусь островом стабильности в бурлящем мире?
Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
На ваш взгляд, является ли Беларусь островом стабильности в бурлящем мире?
Юрий Дудкин, член общественной организации «Другая Украина»:
Безусловно, Беларусь – это самая стабильная страна в мире, одна из самых суверенных наравне с Россией, КНР, КНДР. Суверенитет Беларусь никогда не променяет на колбасу, как сказал бы Путин. И самое главное, что белорусский народ именно так себя ощущает: независимым, суверенным и сильным. Что говорят на Западе про нарушение каких-то демократических правил, которые не писаны никем, на это можно, извините за выражение, плюнуть. Беларусь никогда не променяет свой суверенитет, интересы своего государства и народа на мнимые западные ценности.
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