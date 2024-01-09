Юрий Дудкин: «Беларусь – это самая стабильная страна в мире, одна из самых суверенных»

Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

На ваш взгляд, является ли Беларусь островом стабильности в бурлящем мире?