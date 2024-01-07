Вальдемар Гердт: дружба Германии и России всегда была залогом процветания для всего мира

Надежда Сасс, СТВ: Вальдемар, на постсоветском пространстве привыкли к упрощенному термину «Запад». Представляя его, как некую консолидированную силу, основанную на одной идеологической установке. На ваш взгляд, согласны ли вы с тем, что реальность гораздо сложнее и существует ли альтернативный Запад, основанный на консервативно-христианских ценностях, которые отвергают повестку дня глобалистских элит?

Вальдемар Гердт, немецкий политик:

Да, конечно, я всеми силами поддерживаю, формирую это движение, но надо понимать, что кадровой политикой в течение многих десятилетий занимаются Соединенные Штаты. Очень планомерно, продуманно, поэтому происходит все больший разрыв между элитой и народом.

Вот сейчас, 8 января, вся Германия выйдет на баррикады. Я надеюсь, что мы продавим решение о смене правительства. Но остается вопрос, а на кого менять? Все остальные тоже соросовские, они все прошли там эту школу. Им там давали гранты, их вытягивали на эти должности, их ставили на эти должности, то есть это вашингтонский резерв кадровый, который поменяют между собой. В принципе, все останется там же, где и есть. Только сильнейшее народное движение, которое сейчас подходит, критическая масса накапливается, может прервать эту «дружбу» с нашими заокеанскими коллегами, которые поставили себе целью расчленить Россию, уничтожить Европу, тем самым остановить развитие Китая. Европа сейчас просто американцами положена на стол на заклание.

Нам надо сейчас поднять народное движение, которое бы свергло вот эту элиту. И они поехали бы к себе туда куда-то, пусть едут туда, откуда они зарплату получают. Мы сами здесь разберемся, на Европейском континенте. И дружба Германии и России всегда была залогом процветания не только для этих двух государств, но и для всего мира. К этому стремимся, над этим работаем, и мы это еще увидим с вами.