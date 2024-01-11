Медики: самочувствие заболевших подростков из Минска не связано со школьным питанием

Семь подростков остаются в инфекционной больнице Минска в связи со вспышкой кишечной инфекции в одной из столичных школ. Накануне с жалобами к медикам обратились восемь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одного ребенка родители забрали домой. Сейчас состояние всех пациентов стабильное, констатируют врачи. У некоторых детей держится невысокая температура, но каких-либо осложнений нет. Исходя из симптомов, течения заболевания и результатов анализов, медики делают вывод: плохое самочувствие ребят никак не связано со школьным питанием.

Вадим Логотько, заведующий отделением Минской городской детской инфекционной клинической больницы:

У двух детей обнаружена ротавирусная инфекция. Такая инфекция достаточно известная, многие родители знают, и у одного, по-моему, норовирус, у одного аденовирус. Это вирусные инфекции – ничего общего это не имеет с пищевым отравлением, с кишечными инфекциями, вызванными приемами некачественной пищи. Это вирусные инфекции, которые передаются от человека к человеку. Дети все в стабильном состоянии. Думаю, на следующей неделе все будут дома здоровые и довольные.