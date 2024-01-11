Прямой эфир

Медики: самочувствие заболевших подростков из Минска не связано со школьным питанием

11 января 2024 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Семь подростков остаются в инфекционной больнице Минска в связи со вспышкой кишечной инфекции в одной из столичных школ. Накануне с жалобами к медикам обратились восемь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики: самочувствие заболевших подростков из Минска не связано со школьным питанием-1

Одного ребенка родители забрали домой. Сейчас состояние всех пациентов стабильное, констатируют врачи. У некоторых детей держится невысокая температура, но каких-либо осложнений нет. Исходя из симптомов, течения заболевания и результатов анализов, медики делают вывод: плохое самочувствие ребят никак не связано со школьным питанием.

Медики: самочувствие заболевших подростков из Минска не связано со школьным питанием-4

Вадим Логотько, заведующий отделением Минской городской детской инфекционной клинической больницы:
У двух детей обнаружена ротавирусная инфекция. Такая инфекция достаточно известная, многие родители знают, и у одного, по-моему, норовирус, у одного аденовирус. Это вирусные инфекции – ничего общего это не имеет с пищевым отравлением, с кишечными инфекциями, вызванными приемами некачественной пищи. Это вирусные инфекции, которые передаются от человека к человеку. Дети все в стабильном состоянии. Думаю, на следующей неделе все будут дома здоровые и довольные.

Медики: самочувствие заболевших подростков из Минска не связано со школьным питанием-7

Чтобы избежать заражения ротавирусными инфекциями, достаточно соблюдать правила гигиены: мыть руки, пользоваться отдельной посудой и приборами. В связи со случаями заболевания специалисты провели в учреждении образования санитарно-противоэпидемические мероприятия. Проверили условия приготовления и реализации блюд, взяли пробы еды и воды, обследовали персонал.

# Вирусные заболевания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси создадут рабочую группу, которая пересмотрит санкции в ряде статей Уголовного кодекса
11 января 2024 13:50

В Беларуси создадут рабочую группу, которая пересмотрит санкции в ряде статей Уголовного кодекса

Наталья Эйсмонт: при всех смягчающих подходах вопросы безопасности Президент ставит во главе угла
11 января 2024 13:46

Наталья Эйсмонт: при всех смягчающих подходах вопросы безопасности Президент ставит во главе угла

Лукашенко анонсировал большой разговор на высшем уровне по вопросам занятости населения
11 января 2024 13:40

Лукашенко анонсировал большой разговор на высшем уровне по вопросам занятости населения