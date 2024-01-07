Лукашенко был в первом ряду – Боровик о важных событиях 2023-го

Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить».
Итальянский политик: однажды Украина сможет вступить в Европейский союз, то – что от нее останется.
Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить».
Итальянский политик: однажды Украина сможет вступить в Европейский союз, то – что от нее останется.
Надежда Сасс, СТВ:
Вадим, какое на ваш взгляд событие, встреча была наиболее важной для Республики Беларусь?
Вадим Боровик, политолог:
В целом внешняя политика Беларуси была эффективной в 2023 году. И здесь надо в трех плоскостях рассматривать и нашу работу, и результаты, и встречи. В вопросах безопасности главный результат – мир на нашей территории. В рамках договоренности с нашим стратегическим союзником, Российской Федерацией, мы разместили на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Это серьезный аргумент для наших недоброжелателей, чтобы воздерживаться от любой агрессии в адрес Беларуси. Поэтому визиты и встречи в Москве, это и очень важный приезд Путина сюда, очень важные вехи нашей внешней политики.
Вопросы экономики: главный результат – экономический рост. Здесь наша работа в рамках ШОС, ЕАЭС. Мы имеем стратегические отношения с Россией, КНР, со странами ЕАЭС, странами ближней дуги. На Ближнем Востоке наши хорошие партнеры – ОАЭ. В странах дальней дуги мы активно работаем. И главный результат – это рост экономики Беларуси. Здесь встречи все были эффективны. Такая эффективная дипломатия Беларуси на внешнем контуре.
Третья составляющая – политическая. Здесь попытка наших недоброжелателей изолировать Беларусь изначально была обречена на провал, когда мы имеем двух союзников – крупнейшую по территории страну с сильнейшей армией, с такими запасами природными, авторитетную в мире и регионе Россию. И второго союзника – Китай. Самая густонаселенная страна, первая экономика мира по паритету покупательной способности. Уже было смешно говорить об изоляции. Но при этом мы существенно нарастили наше присутствие на рынках стран ближней дуги, на рынках наших стратегических союзников. И в странах дальней дуги Беларусь проводит очень эффективную внешнюю политику.
И на климатическом саммите Лукашенко стоял в первом ряду. Прибалтика и Польша самоизолировались – Лукашенко был в первом ряду. В очередь выстраивались отдельные лидеры, чтобы пообщаться с нашим Президентом. Три океана пересек Президент Беларуси, чтобы провести встречи с главами государств. Это говорит об эффективности белорусской внешней политики и изолировать нашу страну, находящуюся в центре Европы невозможно.