Лукашенко был в первом ряду – Боровик о важных событиях 2023-го

Вадим Боровик, политолог:

В целом внешняя политика Беларуси была эффективной в 2023 году. И здесь надо в трех плоскостях рассматривать и нашу работу, и результаты, и встречи. В вопросах безопасности главный результат – мир на нашей территории. В рамках договоренности с нашим стратегическим союзником, Российской Федерацией, мы разместили на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Это серьезный аргумент для наших недоброжелателей, чтобы воздерживаться от любой агрессии в адрес Беларуси. Поэтому визиты и встречи в Москве, это и очень важный приезд Путина сюда, очень важные вехи нашей внешней политики.

Вопросы экономики: главный результат – экономический рост. Здесь наша работа в рамках ШОС, ЕАЭС. Мы имеем стратегические отношения с Россией, КНР, со странами ЕАЭС, странами ближней дуги. На Ближнем Востоке наши хорошие партнеры – ОАЭ. В странах дальней дуги мы активно работаем. И главный результат – это рост экономики Беларуси. Здесь встречи все были эффективны. Такая эффективная дипломатия Беларуси на внешнем контуре.