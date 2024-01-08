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Чем закончится специальная военная операция? Мнение кандидата политических наук

08 января 2024 14:35
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Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить». 

Чем закончится специальная военная операция? Мнение кандидата политических наук-1

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):
Никакая левобережная, отдельная, самостоятельная, которая войдет в НАТО, ЕС, нас не устроит. Зачем у наших границ государство, единственный смысл существования которого заключается в том, чтобы уничтожить Россию и Беларусь. Мы исторически не имеем права допустить существования такого государства, если уж мы начали. Дело на половине пути никто не бросит. Вопрос неправильно начинать со слова «когда». Никто не знает, когда закончится СВО, но доподлинно можно сказать, чем она закончится. Не захватом городов, ее закончит внутренняя центробежная сила, источником которой будет само украинское общество. Чем раньше оно это осознает, тем лучше.

Вальдемар Гердт: дружба Германии и России всегда была залогом процветания для всего мира – подробности здесь.

# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Павел Фельдман

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