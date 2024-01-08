Чем закончится специальная военная операция? Мнение кандидата политических наук

Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить».

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):

Никакая левобережная, отдельная, самостоятельная, которая войдет в НАТО, ЕС, нас не устроит. Зачем у наших границ государство, единственный смысл существования которого заключается в том, чтобы уничтожить Россию и Беларусь. Мы исторически не имеем права допустить существования такого государства, если уж мы начали. Дело на половине пути никто не бросит. Вопрос неправильно начинать со слова «когда». Никто не знает, когда закончится СВО, но доподлинно можно сказать, чем она закончится. Не захватом городов, ее закончит внутренняя центробежная сила, источником которой будет само украинское общество. Чем раньше оно это осознает, тем лучше.