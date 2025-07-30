Франция пережила крупнейшую в своей истории утечку данных в сфере обороны. Сообщается, что жертвой кибератаки стал производитель подлодок и военных кораблей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хакеры получили доступ к секретной информации, которая, вероятно, содержит исходные коды боевых систем, программное обеспечение для ядерного оружия подводных лодок, документы по истребителям, внутренние электронные письма руководства. Всего хакеры опубликовали 30 гигабайт информации, которая, по их утверждениям, также относится к системе боевого управления подводных лодок и фрегатов ВМС США. Сейчас власти Штатов и Франции начали проверку подлинности раскрытых данных в ходе начавшегося расследования.