Итальянский политик: однажды Украина сможет вступить в Европейский союз – то, что от неё останется

Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Так как мы не можем не говорить, не вспоминать об Украине, хотя в последней программе 2023-го подводили итоги конфликта на этой территории, хотела, чтобы мы сейчас услышали эксклюзивный комментарий итальянского политика Валерио Чинетти о возможном исходе, завершении конфликта и будущем Европейского союза.