Итальянский политик: однажды Украина сможет вступить в Европейский союз – то, что от неё останется

Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Так как мы не можем не говорить, не вспоминать об Украине, хотя в последней программе 2023-го подводили итоги конфликта на этой территории, хотела, чтобы мы сейчас услышали эксклюзивный комментарий итальянского политика Валерио Чинетти о возможном исходе, завершении конфликта и будущем Европейского союза.
Валерио Чинетти, итальянский политик:
Что касается будущего Украины, то я вижу, что та часть, которая останется сейчас, часть Украины – территория России. И считаю, что здесь нечего обсуждать. Это была и есть Россия. Вопрос закрыт и таковым останется, потому что никто ничего не сможет с этим сделать. Что касается оставшейся ее части: даже не хочу поднимать тему венгерского и польского меньшинств... В этой части Украины творятся разные вещи, но она будет финансироваться Европейским союзом, что ничего не даст. Потому что я абсолютно уверен, что 80 % денег будет украдено правительством. Думаю, что в ближайшем будущем они не смогут вступить в Европейский союз, но сделают это однажды, если ЕС еще будет существовать. Не могу сказать точно: через год или 5-10 лет. Однажды, возможно, они смогут вступить в Европейский союз. То, что останется от Украины. Таково мое мнение.
Лукашенко был в первом ряду – Боровик о важных событиях 2023-го. Подробности.