Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Как бы вы подытожили 2023 год для ЕС?
Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Как бы вы подытожили 2023 год для ЕС?
Вальдемар Гердт, немецкий политик:
ЕС находится в процессе полураспада, о котором я говорил уже пять лет назад. Продолжая политику жесткого денежного контроля, лишения суверенитета всех европейских стран, это приведет к распаду. Каждая страна начинает искать пути возврата суверенитета, потому что понимает, что корабль идет ко дну. Надеюсь, что распад ЕС превратится в его реконструкцию.
Чем закончится специальная военная операция? Мнение кандидата политических наук – подробности здесь.