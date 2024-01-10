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Вальдемар Гердт: «ЕС находится в процессе полураспада»

10 января 2024 11:55
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Подведем итоги года внешней политики Республики Беларусь, а так же уделим внимание прогнозам на 2024 год в программе «САСС уполномочен заявить». 

Надежда Сасс, СТВ:
Как бы вы подытожили 2023 год для ЕС?

Вальдемар Гердт: «ЕС находится в процессе полураспада»-1

Вальдемар Гердт, немецкий политик:
ЕС находится в процессе полураспада, о котором я говорил уже пять лет назад. Продолжая политику жесткого денежного контроля, лишения суверенитета всех европейских стран, это приведет к распаду. Каждая страна начинает искать пути возврата суверенитета, потому что понимает, что корабль идет ко дну. Надеюсь, что распад ЕС превратится в его реконструкцию.

Чем закончится специальная военная операция? Мнение кандидата политических наук – подробности здесь.

# Международная политика # общество # Вальдемар Гердт # Надежда Сасс

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