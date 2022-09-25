У нас нет противников, мы защищаемся от угроз. Какая особенность у белорусской Концепции нацбезопасности?

Активность НАТО в регионе не снижается. Лязганье у наших границ и игра мускулами продолжаются, как и накачка Украины современными вооружениями. А еще Запад частит с советами как вести боевые действия и отправляет в соседнюю страну военных инструкторов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В общем, пока от мира и спокойствия мы еще далеки.

На неделе определенную тревожность вызвали и новости о частичной мобилизации в России. На этой информации постарались спекулировать, мол, Беларуси приготовиться, несмотря на то, что наша страна по всем международным нормам не является участником ни одного вооруженного конфликта. На фоне ситуации Президент несколько раз на неделе поднимал тему безопасности как в регионе в целом, так и внутри страны. Прошло совещание с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, где рассматривали обновление Концепции национальной безопасности. Она не менялась с 2010-го. А время не стоит на месте. Мы чувствуем это.

Что касается мобилизации, то глава государства затронул эту тему, общаясь с журналистами в «Хатыни». Цитата: в Беларуси не будет никакой мобилизации. Но это не значит, что наша армия отправится почивать на лаврах. Сегодня много угроз и вызовов, на которые приходится реагировать. Взять хотя бы информационные атаки, которые по силе и заряду мало чем уступают реальным бомбардировкам. Так что информационная безопасность выходит на первый план. Евгений Пустовой разбирался в главных вызовах времени и как можем ответить.

Так всеобщую мобилизацию 1941-го показывал советский экран. Так частичную мобилизацию в России описывают Telegram-каналы.

– Ну что, дед, в России тяжелые времена. Надо валить.

– Кого надо валить?

– Нет, я имею в виду, надо куда-то валить.

– Если враг пришел к твоим границам, надо валить врага! Ракурс сообщений разный. Стращают, мол, что под ружье даже поставят белорусов. Президент об этом говорил не раз. И еще раз о мобилизации Беларуси – во время общения с медийным сообществом страны в «Хатыни».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мобилизация в России. А то, что на нас пытаются перекинуть этот мостик и сказать: у нас пойдет мобилизация. Им надо создать ситуацию. Они всячески пытаются меня или вместе нас поймать на чем-то и создать ситуацию. А вдруг вернутся, а вдруг опять народ поднимется, полмиллиона, как они говорят. Им надо за что-то уцепиться. Пока уцепиться не за что. Никакой мобилизации мы не собираемся проводить, ни в какую войну мы не собираемся влазить, в чужую, не нашу войну. Воевать будем только тогда, когда нам придется защищать свой дом, свою землю, чтобы не повторилось вот так. Чтобы не пришли и не начали тут кромсать и жечь. В чем были виноваты те люди? Кому они мешали? Пришли, сожгли и защитить некому было.

Позиция Минска неизменна многие годы. Хатынских трагедий не должно повторяться в Беларуси. По возможности и в других странах мира. В стране есть отдельный документ, он же еще инструкция к действию. Концепция национальной безопасности. Нынешней уже 12 лет. Мир поменялся – угрозы тоже. Какой будет новый вариант, на неделе Президенту доложил секретарь Совбеза. Лукашенко об обновленной Концепции нацбезопасности: если мы с Россией, значит, мы с Россией, и пусть никто нас не критикует.

Открытость – залог победы над фейками. Как дипломатично называют банальную ложь. Любой повод сейчас пытаются превратить в триггер для протестов. Даже изменения Концепции национальной безопасности подают как подготовку Беларуси к участию в войне. «Приучать со школы к информационной гигиене». Почему фейки создают угрозу нацбезопасности?

Александр Маркевич, заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас система обеспечения национальной безопасности функционирует в обычном режиме. И она со всеми угрозами и вызовами нормально справляется и без мобилизации. Поэтому необходимости в мобилизации на теперешний момент нет. И мы, видя тенденции развития обстановки, сделаем все возможное, чтобы ее не было. Чтобы можно было мирную жизнь обеспечить без мобилизации. Главный постулат действующего документа – нанести неприемлемый урон для условного противника. Национальная концепция – это еще и план ответного хода. Кто, где и как будет защищать наши границы.

Это наши Вооруженные Силы в работе. Сейчас ставка на батальонные тактические группы. Это новое слово в вооруженных конфликтах. Появиться там, где надо, выполнить задачу и мгновенно уйти на новые рубежи и задания. Артиллерия и дроны сейчас делают погоду в зоне боевых действий. А в зоне военного конфликта значима и территориальная оборона, и ополчение. Но это если действующая армия не защитит рубежи.

Александр Лукашенко:

Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку с фланга по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наши обязательства перед нашим союзником. Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная (подробности здесь). Гарантии государственного суверенитета будут прописаны в Концепции национальной безопасности. «Сегодня это одна из угроз». Вольфович рассказал, как изменится Концепция нацбезопасности Беларуси.

Эксперты изучили опыт и советских военных доктрин, и подходов развития современной российской армии. Конечно, и тех стран, солдаты которых смотрят на наши границы через прицелы своих танков. Но наша концепция самобытна. Будет отражать даже превентивные угрозы против исторической памяти.

Александр Маркевич:

У нас не определены государства, которые являются нашими противниками, соперниками, против которых мы свою безопасность строим. Мы защищаемся против угроз. Добавляется еще одна – биологическая сфера. Потому что мы увидели, какие последствия для всего мира, не только для нас как для суверенного и независимого государства, могут быть связаны с болезнями, эпизоотиями, с другими какими-то моментами.

Президент уже который раз требует внимательного отношения к своим обязанностям. По внешнему периметру кипит, а внутри какая-то самоуспокоенность. Это лень или вредительство. Похоже, и в нашей стране нужна мобилизация чиновничьего аппарата. Похоже, без вмешательства Совбеза не обойтись. «Опять хотят новую Украину». Что Запад готовит для Беларуси?