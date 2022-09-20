«Ситуация очень серьёзная». Лукашенко поставил задачи по проверке мобилизационного резерва

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недавно командно-штабное учение было. Как оно прошло? Все положительные черты этих мероприятий я знаю. Я был военным много лет. Поэтому я знаю, как это умеют преподносить, всегда скрыть что-то там негативное, лучшее показать. Над чем еще надо работать?

Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем.

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