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«Ситуация очень серьёзная». Лукашенко поставил задачи по проверке мобилизационного резерва

20 сентября 2022 18:46
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Новости Беларуси. Обновленная Концепция национальной безопасности должна быть абсолютно откровенной. Такое требование к корректировке документа предъявил Президент, принимая с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Это, кстати, один из аспектов координации действий силовых структур, за который отвечает Совет безопасности (подробнее здесь), что по другим?  

«Ситуация очень серьёзная». Лукашенко поставил задачи по проверке мобилизационного резерва-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Недавно командно-штабное учение было. Как оно прошло? Все положительные черты этих мероприятий я знаю. Я был военным много лет. Поэтому я знаю, как это умеют преподносить, всегда скрыть что-то там негативное, лучшее показать. Над чем еще надо работать?  

Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем.  

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Александр Вольфович # Алена Сырова # Фотофакт

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