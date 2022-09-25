«Предполагалось, что с 1 июня текущего года будет повышение». Может ли подорожать коммуналка в Беларуси?

Новости Беларуси. Платить по счетам – обязанность, которая среди белорусов становится все менее популярной. Если за 2021 год в Минске было зарегистрировано 14 тысяч исполнительных производств, то в этом – уже более 33 тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А общая сумма долга за коммунальные услуги превысила 18 миллионов белорусских рублей. Такой расклад требует жестких и решительных мер. И они законом предусмотрены: арест имущества и банковских счетов, запрет на выезд из страны и управление автомобилем и даже отключение мобильной связи. Но и этого набора недостаточно. Возврат денег в казну зачастую превращается в крысиные бега. 10 детей и 13 тысяч рублей долга за коммуналку. Посмотрели, как живут коммунальные должники.

Но, может, всему этому есть логическое объяснение и коммунальные жировки стали бить по карману как никогда? Статистика говорит об обратном: из практически 4,5 миллиона лицевых счетов – 90 % оплачивают все услуги регулярно. А из оставшихся 400 тысяч должников 2/3 не доплатили менее 5 рублей каждый. Государство сохранило за собой и субсидирование тепло- и водоснабжения. На население приходится не более 20 % от общих затрат. И главный вопрос: ждать ли подорожания в начале нового отопительного сезона?

Виталий Смирнов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Предполагалось, что с 1 июня текущего года будет повышение на отопление и электрическую энергию, но принято решение правительством отменить повышение цен, поэтому никакого подорожания в части отопления не будет. То есть счет извещения, сумма будет увеличена именно на величину потребленной тепловой энергии, которая будет фактически потреблена, но по тарифам, которые действовали в начале года и которые были в текущем году.

В Европе же о субсидировании речи и не идет – максимум частичная компенсация. Кстати, одно из требований МВФ. За последние санкционные месяцы коммунальные платежи взлетели до небес. Теперь жировки на семью из двух человек в Испании стартуют от тысячи евро – это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Люди уже отключают электрические бойлеры в домах, надевают еще один слой одежды, кипятят воду в чайнике, чтобы помыться, а квартиры пытаются обогревать теплом соседних построек.

Но и новый, точнее, хорошо забытый старый, тренд: отматывать счетчики. В Беларуси это делать не советуют: долго скрывать не получиться, а по итогу обойдется в разы дороже.

Наталья Субботко, начальник центра по расчетам с потребителями предприятия «Минскводоканал»:

Наш сотрудник выписывает акт безучетного потребления. Этот акт безучетного потребления передается в начисляющую организацию. Начисляющая организация смотрит дату последней сверки. То есть, если контролер был у вас год назад, то с даты сверки производится начисление не по прибору учета, а по нормам водопотребления, утвержденного решением Мингорисполкома. А это 400 литров в сутки, то есть 12 метров кубических на одного зарегистрированного. Чтобы вы понимали, по статистике реализации на одного гражданина по прибору учета, по нашим данным, 3,7 метра кубических в месяц. Норма составляет 12.