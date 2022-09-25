«Приучать со школы к информационной гигиене». Почему фейки создают угрозу нацбезопасности?

Активность НАТО в регионе не снижается. Лязганье у наших границ и игра мускулами продолжаются, как и накачка Украины современными вооружениями. А еще Запад частит с советами, как вести боевые действия, и отправляет в соседнюю страну военных инструкторов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В общем, пока от мира и спокойствия мы еще далеки. У нас нет противников, мы защищаемся от угроз. Какая особенность у белорусской Концепции нацбезопасности? Читать здесь.

Но до огневой мощи может и не дойти. Граница противостояния – это общественное настроение, а его формируют. Профессионально. Кадр правды в окружении сюжета лжи создает фейковую картинку. Фейковая картинка – лживую повестку. Лживая повестка – угрозу национальной безопасности.

Юрий Терех, блогер:

Надо просто приучать со школы к информационной гигиене, чтобы не лазили по помойкам всем, по змагарским. Чтобы учились смотреть проверенные нормальные новости. У нас же так и получилось в 2020 году, что люди просто не были к этому готовы. Мы жили в совершенно стерильной среде, у нас все было хорошо. В принципе не было нужды что-то фильтровать, искать какие-то фейки. И когда поток хлынул, люди не умели даже защищаться. Информационное противоборство постоянно под прицелом противоборствующих сторон. Потому как огненные комментарии впечатляют не хуже горящих танков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу откровенно, Администрация Президента немножко в этом плане не вытягивает, не дорабатывает. Особенно по серьезным направлениям. Я абсолютно согласен с вашим предложением, что госсекретариат к этому должен быть подключен (далее).

Оказывается информационная война – это война не только слов и фактов. Это война и технологий. Раньше блокировали мессенджеры, теперь даже операционные системы. В день общения Президента с журналистами атаковали патриотические Telegram-каналы. На определенных моделях гаджетов их больше не увидеть.

Юрий Терех:

Вся эта свобода слова, которую декларируют, она работает только тогда, когда они как-то доминируют на информационном поле, когда они побеждают, могут проталкивать свои инициативы. Мы за эти два года их просто закатали в асфальт полностью. И сразу пропала вся свобода слова. Вот вся суть этой демократии существующей.