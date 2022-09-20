Лукашенко об обновлённой Концепции нацбезопасности: если мы с Россией, значит, мы с Россией, и пусть никто нас не критикует

Концепция требует изменений по нескольким причинам. Во-первых, документ нужно привести в соответствие с принятой Конституцией. Во-вторых, геополитическая нестабильность выявляет новые вызовы, которые должны быть обязательно отражены. В перечне новых национальных интересов, к примеру, социальная ответственность белорусов наряду с государством, безопасность персональных данных и развитие атомной энергетики. При этом в обновленном тексте Концепции не между строк, а черным по белому необходимо прописать возможную реакцию Беларуси на те или иные угрозы. Это главное требование Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы попросил, прежде чем мы ее рассмотрим в Совете безопасности, чтобы она была абсолютно откровенная. Не надо ничего прятать, исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Не надо ничего прятать. Все надо делать честно.

Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически (наша армия на острие). Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что «ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее». А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Ну, им надо эти чрезвычайные происшествия. Поэтому они и будут писать. Мы все четко должны прописать, чтобы заранее все знали, какие будут наши действия.